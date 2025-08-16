"Una alegría muy grande": Moratorio volvió de Brasil tras su tratamiento y fue premiado por una investigación sobre nuevas estrategias contra el cáncer

Gonzalo Moratorio y su equipo del Institut Pasteur recibieron un premio por una investigación sobre nuestras estrategias para tratar tumores

El virólogo Gonzalo Moratorio , que estuvo en tratamiento por un tumor cerebral agresivo, recibió este sábado un premio por una investigación justamente sobre nuevas estrategias para combatir el cáncer.

Moratorio, junto a su equipo del Institut Pasteur, fueron galardonados en la Conferencia de Invierno en Oncología , un evento que se hace todos los años en Uruguay.

La investigación trata sobre nuevas estrategias antitumorales mediadas por anticuerpos y virus oncolíticos , según una gacetilla de prensa sobre el evento enviada a El Observador.

El investigador Eduardo Osinaga también fue premiado por contribuir a la investigación.

Moratorio venía de realizarse quimio y radioterapia en Brasil por el cáncer sobre el que informó en junio de este año. El público lo ovacionó cuando recibió la distinción.

Mientras sacaba lentamente el premio de la funda en la que estaba, aclaró: "Disculpen que estoy de a poco aprendiendo de vuelta a usar gran parte de mi cuerpo". El científico había contado que producto de la enfermedad había perdido la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo.

Más tarde en el evento, declaró que el premio suponía "una alegría muy grande" y subrayó "que es el trabajo de un equipo, no de una persona"

"Es muy importante estar comprometidos y participar de la construcción grupal de todo esto, por parte de científicos, por parte de otros actores", afirmó. "Todos los que apoyando el desarrollo de la ciencia, bienvenidos sean", concluyó el virólogo, que se volvió conocido públicamente durante la pandemia del Covid-19.

La investigación por la que fue premiado se llama "Virus oncolíticos: de la biología viral a nuevas terapias antitumorales".

Según la gacetilla de prensa, se trata de una estrategia terapéutica prometedora. Se modifican los virus a través de ingeniería genética para mejorar su selectividad y seguridad, y se logra un efecto en células de cáncer tanto in vitro (fuera del organismo) como in vivo (dentro del organismo).

El 31 de julio, Moratorio había comunicado que estaba en los últimos días de su tratamiento que se realizó en Brasil.

"Luego de este mes y medio de quimio y radioterapia, estoy con muchas ganas de volver al paisito y volver a verlo a todos", afirmó en un video que subió a sus redes sociales.