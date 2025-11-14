Condenaron a "Loly" Suárez, hermana del "Betito", a 8 años de prisión por narcotráfico

"Loly" Suárez, hermana del conocido delincuente Luis "Betito" Suárez, fue condenada a 8 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico, informó la Fiscalía General de la Nación.
La mujer había sido detenida en octubre del año pasado, en medio de una serie de operativos en Cerro Norte. La Policía presume que Suárez es líder de la banda que lleva ese mismo nombre y a la que también pertenece el "Betito", ya que se trata de un clan familiar que vende drogas en esa zona.
Ahora, fue condenada en el juicio que se llevó adelante en su contra, informó en primera instancia El País.
Desde Fiscalía señalaron que "Loly" Suárez fue condenada por negociación de estupefacientes y organización de actividades de narcotráfico.
En el marco de esta misma investigación sobre el narcotráfico en Cerro Norte, un hombre fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico y por atentado y daño agravado. En este caso, el condenado deberá cumplir una pena de 5 años y 6 meses de prisión.
A principios de marzo se supo que el Pereira Rossell aumentaría la seguridad para alojar a "Loly" Suárez, que estaba próximo a dar a luz y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria (como medida cautelar tras la detención de octubre).