Condenaron a "Loly" Suárez, hermana del "Betito", a 8 años de prisión por narcotráfico

"Loly" Suárez , hermana del conocido delincuente Luis "Betito" Suárez , fue condenada a 8 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico , informó la Fiscalía General de la Nación.

La mujer había sido detenida en octubre del año pasado , en medio de una serie de operativos en Cerro Norte. La Policía presume que Suárez es líder de la banda que lleva ese mismo nombre y a la que también pertenece el "Betito ", ya que se trata de un clan familiar que vende drogas en esa zona .

Ahora, fue condenada en el juicio que se llevó adelante en su contra, informó en primera instancia El País.

VIOLENCIA Abogado del Betito Suárez dijo que la droga incautada a su cliente era de "consumo personal" y que está "retirado de todo"

Desde Fiscalía señalaron que "Loly" Suárez fue condenada por negociación de estupefacientes y organización de actividades de narcotráfico.

En el marco de esta misma investigación sobre el narcotráfico en Cerro Norte, un hombre fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico y por atentado y daño agravado. En este caso, el condenado deberá cumplir una pena de 5 años y 6 meses de prisión.

A principios de marzo se supo que el Pereira Rossell aumentaría la seguridad para alojar a "Loly" Suárez, que estaba próximo a dar a luz y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria (como medida cautelar tras la detención de octubre).