Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, vuelve al fútbol: mirá su nuevo trabajo

El entrenador alemán retorna a las canchas en una función diferente

14 de noviembre 2025 - 19:41hs
Jurgen Klopp y Darwin Núñez

Jurgen Klopp y Darwin Núñez

EFE

El extécnico de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra, el alemán Jürgen Klopp, alejado de la dirección técnica desde hace un par de años por decisión propia, retornará ahora a las canchas y lo hará en una nueva función, ya que será comentarista televisivo durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Si bien decidió dejar de dirigir por tiempo indeterminado hasta ahora, Klopp es jefe global de fútbol de Red Bull desde que dejó el banco del club inglés.

Klopp ahora será comentarista

Jürgen Klopp ocupará un lugar diferente en el fútbol en el Mundial 2026, ya que será comentarista de distintos encuentros.

Él mismo lo confirmó en un video publicado en sus redes sociales: "Voy a ser comentarista para Magenta TV en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Nos vemos el 11 de junio en México! ¡Qué frase tan genial! Exceptuando Indiana Jones, probablemente nadie puede decirlo", sostuvo el alemán.

Diego García 
FÚTBOL

Los tres escenarios que tendrá Diego García si es condenado en la sentencia del juez en el juicio por abuso sexual en su contra

Damián Macaluso y su pequeña hija Vitta
FÚTBOL

Damián Macaluso jugó en los dos semifinalistas, hizo un gol en el 5-0 sobre Nacional, se salvó del descenso ante el mismo rival, y desgrana la previa de Liverpool vs Peñarol

"¿Volver al banco a dirigir? No extraño nada. Eso es lo que siempre pensé. Pero ahora siento un cosquilleo de nuevo. Sentir el césped bajo mis pies. La atmósfera electrizante del estadio. Y quiero volver a estar muy cerca", explicó, dejando de lado por ahora el retorno a dirigir a un club o a una selección.

Aquí se puede ver el video:

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Jürgen Klopp (@kloppo)

Temas:

Jurgen Klopp Darwin Núñez Liverpool Inglaterra Mundial 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Nahuel Magia López en su debut en Progreso
NACIONAL

La lista que tiene Jadson Viera para 2026 con las sorpresas de Frugone y Guille López: ¿Cómo les fue a los 15 jugadores de Nacional que salieron a préstamo?

VAR en el fútbol uruguayo
FÚTBOL

El importante cambio que habrá en el VAR para la semifinal Liverpool vs Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Luis Mejía en Panamá
MUNDIAL 2026

Panamá, del tricolor Luis Mejía y con un ex Fénix como figura, logró un agónico triunfo y se jugará la clasificación al Mundial 2026 en una última fecha de infarto

Diego García 
FÚTBOL

Los tres escenarios que tendrá Diego García si es condenado en la sentencia del juez en el juicio por abuso sexual en su contra

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos