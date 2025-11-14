Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, vuelve al fútbol: mirá su nuevo trabajo

Jurgen Klopp y Darwin Núñez EFE

El extécnico de Darwin Núñez en Liverpool de Inglaterra, el alemán Jürgen Klopp, alejado de la dirección técnica desde hace un par de años por decisión propia, retornará ahora a las canchas y lo hará en una nueva función, ya que será comentarista televisivo durante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Si bien decidió dejar de dirigir por tiempo indeterminado hasta ahora, Klopp es jefe global de fútbol de Red Bull desde que dejó el banco del club inglés.

Klopp ahora será comentarista Jürgen Klopp ocupará un lugar diferente en el fútbol en el Mundial 2026, ya que será comentarista de distintos encuentros.

Él mismo lo confirmó en un video publicado en sus redes sociales: "Voy a ser comentarista para Magenta TV en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Nos vemos el 11 de junio en México! ¡Qué frase tan genial! Exceptuando Indiana Jones, probablemente nadie puede decirlo", sostuvo el alemán.

"¿Volver al banco a dirigir? No extraño nada. Eso es lo que siempre pensé. Pero ahora siento un cosquilleo de nuevo. Sentir el césped bajo mis pies. La atmósfera electrizante del estadio. Y quiero volver a estar muy cerca", explicó, dejando de lado por ahora el retorno a dirigir a un club o a una selección. Aquí se puede ver el video: Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jürgen Klopp (@kloppo)