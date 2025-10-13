Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, participó de una exhibición de pádel con la argentina Gabriela Sabatini, ante el tío de Rafael Nadal

El extécnico de Liverpool de Inglaterra que fue quien pidió la contratación de Darwin Núñez, el alemán Jürgen Klopp , fue uno de los invitados de lujo y jugó junto a la extenista argentina Gabriela Sabatini en el Mallorca Women’s Championships, un título WTA 125, en el que participaron de una exhibición de pádel.

Ambos se enfrentaron a la pareja compuesta por Toni Nadal , tío del histórico Rafael Nadal y director deportivo del torneo masculino Mallorca Championships, y Denise Höfer , jugadora profesional de pádel que ocupa el puesto 363 del ranking.

El partido se disputó en el Mallorca Country Club y Jürgen Klopp dijo que Gabriela Sabatini "es una mujer increíble".

Y añadió: "La conocí ayer y nunca habría imaginado estar algún día en pista con Gabriela y Toni, y además con Denise. Tres extenistas y un exfutbolista en la misma pista... eso solo pasa en el pádel. Lo bonito de este deporte es que puede jugarlo todo el mundo. En Alemania está creciendo mucho; yo lo juego porque me divierte… ¡y porque después no me duele nada!".

klopp y sabatini Gabriela Sabatini y Jürgen Klopp jugaron juntos en una exhibición de pádel

Sabatini también lo halagó: "Es famoso en todo el mundo. Soy una gran admiradora suya; me encanta el fútbol y todo lo que ha hecho. Tenerlo a mi lado en la pista ha sido un gran honor. Fue la primera vez que nos conocimos, ayer, y me pareció una persona muy amable y carismática. Me divertí muchísimo".