Jürgen Klopp, extécnico de Darwin Núñez en Liverpool, participó de una exhibición de pádel con la argentina Gabriela Sabatini, ante el tío de Rafael Nadal

Un partido que quedará en el mejor de los recuerdos de este deporte que vuelve a crecer en todo el mundo

13 de octubre 2025 - 18:19hs
Jürgen Klopp y Gabriela Sabatini participaron de una exhibición de pádel

Jürgen Klopp y Gabriela Sabatini participaron de una exhibición de pádel

El extécnico de Liverpool de Inglaterra que fue quien pidió la contratación de Darwin Núñez, el alemán Jürgen Klopp, fue uno de los invitados de lujo y jugó junto a la extenista argentina Gabriela Sabatini en el Mallorca Women’s Championships, un título WTA 125, en el que participaron de una exhibición de pádel.

Ambos se enfrentaron a la pareja compuesta por Toni Nadal, tío del histórico Rafael Nadal y director deportivo del torneo masculino Mallorca Championships, y Denise Höfer, jugadora profesional de pádel que ocupa el puesto 363 del ranking.

Estos últimos vencieron 21-19 a Klopp y Sabatini en dicha exhibición.

Una dupla explosiva

El partido se disputó en el Mallorca Country Club y Jürgen Klopp dijo que Gabriela Sabatini "es una mujer increíble".

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid
ESPAÑA

El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

Y añadió: "La conocí ayer y nunca habría imaginado estar algún día en pista con Gabriela y Toni, y además con Denise. Tres extenistas y un exfutbolista en la misma pista... eso solo pasa en el pádel. Lo bonito de este deporte es que puede jugarlo todo el mundo. En Alemania está creciendo mucho; yo lo juego porque me divierte… ¡y porque después no me duele nada!".

klopp y sabatini
Gabriela Sabatini y Jürgen Klopp jugaron juntos en una exhibición de pádel

Gabriela Sabatini y Jürgen Klopp jugaron juntos en una exhibición de pádel

Sabatini también lo halagó: "Es famoso en todo el mundo. Soy una gran admiradora suya; me encanta el fútbol y todo lo que ha hecho. Tenerlo a mi lado en la pista ha sido un gran honor. Fue la primera vez que nos conocimos, ayer, y me pareció una persona muy amable y carismática. Me divertí muchísimo".

