Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

El zaguero aurinegro mantuvo un intercambio con el agente que lleva adelante su posible fichaje en otro club en el futuro

13 de octubre 2025 - 16:33hs
Nahuel Herrera con su novia, Nadia
Nahuel Herrera con su novia, Nadia

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos pensando en el trascendente partido de este miércoles ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay que se jugará a la hora 21 en el Parque Viera y en el que el ganador clasificará a la final.

Los carboneros hasta ahora, nunca han podido disputar el partido decisivo de este torneo en las tres ediciones disputadas, todas ganadas justamente por los violetas.

El ida y vuelta de Lasalvia y Nahuel Herrera

Peñarol tiene muy claro que debe levantar el nivel futbolístico para tratar no solo de conseguir el boleto para la final de la Copa AUF Uruguay, sino para seguir primero tranquilo en el Torneo Clausura y no perder pie en la Tabla Anual.

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid
ESPAÑA

El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada
ESPAÑA

Se confirmó lo peor: Jeremía Recoba se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y tiene de seis a ocho meses de recuperación

En ese contexto, Diego Aguirre, su técnico tendrá varias bajas y un jugador inesperado para enfrentar a los violetas.

Este lunes tras la práctica, el zaguero Nahuel Herrera almorzó con su representante, Edgardo "Chino" Lasalvia.

lasalvia
El Chino Lasalvia se reuni&oacute; con Nahuel Herrera, planificando el futuro del jugador de Pe&ntilde;arol

El Chino Lasalvia se reunió con Nahuel Herrera, planificando el futuro del jugador de Peñarol

Este posteó una foto de ellos junto a otros allegados y escribió: "Planificando lo que se viene en equipo".

Y agregó: "@nherrera.04 después decime si soy mejor agente o asador".

Algunos minutos después el zaguero de Peñarol le contestó.

herrera
Nahuel Herrera, zaguero de Pe&ntilde;arol, y la broma en la respuesta a su representante, el Chino Lasalvia

Nahuel Herrera, zaguero de Peñarol, y la broma en la respuesta a su representante, el Chino Lasalvia

Nahuel Herrera escribió en tono de broma: "Asador".

Cabe recordar que el futbolista tiene contrato con los aurinegros hasta fines de 2026, aunque por el futbolista de 20 años, han llegado ofertas al club de algunas instituciones del exterior.

Temas:

Peñarol Chino Lasalvia Nahuel Herrera Defensor Sporting Parque Viera Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

Nacional ante Bahia por Copa Libertadores
NACIONAL

Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

Los juveniles ascendidos en enero de 2022: Renzo Sánchez, Santiago Marcel, Lucas Sanseviero y Facundo Perdomo
NACIONAL

"Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

Mauro Icardi
PEÑAROL

Medios de Turquía informan que Peñarol es uno de los equipos que puede ser el futuro destino de Mauro Icardi

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos