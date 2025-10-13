El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos pensando en el trascendente partido de este miércoles ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay que se jugará a la hora 21 en el Parque Viera y en el que el ganador clasificará a la final.

Los carboneros hasta ahora, nunca han podido disputar el partido decisivo de este torneo en las tres ediciones disputadas, todas ganadas justamente por los violetas.

Peñarol viene de perder 2 puntos de oro el pasado sábado en Durazno tras igualar 2-2 ante Miramar Misiones -que lucha por no descender-, tras ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo.

Peñarol tiene muy claro que debe levantar el nivel futbolístico para tratar no solo de conseguir el boleto para la final de la Copa AUF Uruguay, sino para seguir primero tranquilo en el Torneo Clausura y no perder pie en la Tabla Anual.

En ese contexto, Diego Aguirre, su técnico tendrá varias bajas y un jugador inesperado para enfrentar a los violetas.

Este lunes tras la práctica, el zaguero Nahuel Herrera almorzó con su representante, Edgardo "Chino" Lasalvia.

lasalvia El Chino Lasalvia se reunió con Nahuel Herrera, planificando el futuro del jugador de Peñarol

Este posteó una foto de ellos junto a otros allegados y escribió: "Planificando lo que se viene en equipo".

Y agregó: "@nherrera.04 después decime si soy mejor agente o asador".

Algunos minutos después el zaguero de Peñarol le contestó.

herrera Nahuel Herrera, zaguero de Peñarol, y la broma en la respuesta a su representante, el Chino Lasalvia

Nahuel Herrera escribió en tono de broma: "Asador".

Cabe recordar que el futbolista tiene contrato con los aurinegros hasta fines de 2026, aunque por el futbolista de 20 años, han llegado ofertas al club de algunas instituciones del exterior.