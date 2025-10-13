Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El emotivo posteo de Jeremía Recoba tras conocerse que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con Las Palmas en España

El futbolista uruguayo, ex Nacional, tendrá que ser operado y esperar entre seis y ocho meses para volver a las canchas

13 de octubre 2025 - 15:54hs
Jeremía Recoba y el gesto de dolor al sentir el pinchazo en su rodilla derecha que llevó a la rotura de ligamentos

Jeremía Recoba conoció este lunes la noticia que no quería conocer. En el pasado partido con su equipo, Las Palmas, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y ahora deberá pasar por cirugía y luego, aguardar una recuperación de entre seis y ocho meses.

Como había informado este domingo Referí, el exfutbolista de Nacional había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes por la Segunda división española, y todo indicaba que la lesión sería esa.

El posteo de Jeremía Recoba tras su lesión

Jeremía Recoba se expresó luego de conocer este lunes la noticia de la ruptura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y luego aguardar entres seis y ocho meses para volver a las canchas.

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada
ESPAÑA

Se confirmó lo peor: Jeremía Recoba se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y tiene de seis a ocho meses de recuperación

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid
ESPAÑA

El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

"Hola a todos, como ya saben el pasado viernes tuve una jugada que sentí un latigazo en mi rodilla y tuve que salir de la cancha. Hoy por la mañana me informaron que tengo una rotura de ligamentos cruzados", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Estoy con muchos pensamientos en estos momentos y la mayoría son positivos. Estoy ansioso por arrancar la recuperación y volver a las canchas a apoyar a mis compañeros lo antes posible!".

Recoba escribió a su vez que "no queda otra que seguir trabajando día a día con la misma disposición y voluntad de siempre! Muchas gracias por los mensajes de aliento y apoyo, nos vemos en unos meses".

Aquí se puede ver su posteo:

