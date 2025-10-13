El emotivo posteo de Jeremía Recoba tras conocerse que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con Las Palmas en España

Jeremía Recoba y el gesto de dolor al sentir el pinchazo en su rodilla derecha que llevó a la rotura de ligamentos

Jeremía Recoba conoció este lunes la noticia que no quería conocer. En el pasado partido con su equipo, Las Palmas, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y ahora deberá pasar por cirugía y luego, aguardar una recuperación de entre seis y ocho meses.

Como había informado este domingo Referí, el exfutbolista de Nacional había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes por la Segunda división española, y todo indicaba que la lesión sería esa.

Jeremía Recoba se expresó luego de conocer este lunes la noticia de la ruptura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente y luego aguardar entres seis y ocho meses para volver a las canchas.

"Hola a todos, como ya saben el pasado viernes tuve una jugada que sentí un latigazo en mi rodilla y tuve que salir de la cancha. Hoy por la mañana me informaron que tengo una rotura de ligamentos cruzados", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Estoy con muchos pensamientos en estos momentos y la mayoría son positivos. Estoy ansioso por arrancar la recuperación y volver a las canchas a apoyar a mis compañeros lo antes posible!".

Recoba escribió a su vez que "no queda otra que seguir trabajando día a día con la misma disposición y voluntad de siempre! Muchas gracias por los mensajes de aliento y apoyo, nos vemos en unos meses".

Aquí se puede ver su posteo: