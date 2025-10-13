Dólar
/ Economía y Empresas / Nacional / HACKEO

El BHU afirmó que "no hubo afectación financiera" tras el ciberataque

La institución destacó que continúa restableciendo la operativa y mantiene habilitado el pago de cuotas en Abitab.

13 de octubre 2025 - 15:46hs
BHU

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) informó que “no hubo afectación financiera” tras el incidente de seguridad que afectó sus sistemas. La institución aseguró que “continúa restableciendo sus servicios en forma segura para los clientes y la institución”.

El comunicado señala que “desde la semana pasada se encuentra habilitado el pago de cuotas a través de la red Abitab” y que “a la brevedad se restablecerá la misma operativa a través de Redpagos”. Además, “sigue disponible la atención personalizada en casa central y sucursales”.

El BHU explicó que, desde el día del incidente de seguridad, “ha venido trabajando con las autoridades correspondientes”, entre ellas CERT.uy, la Unidad de Ciberdelitos y la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, “a efectos de seguir sus recomendaciones y el cumplimiento de la normativa”.

El comunicado, que se publica horas después de que el grupo Crypto24 publicara parte de los 700 GB de información que le fueron robados, menciona que “está en curso una investigación”. “Continuaremos proporcionando toda la información que sea factible en este marco”, indicaron.

El banco subrayó que “cuenta con la información para restablecer la operativa”, aunque este proceso “se realizará en forma paulatina de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad recomendadas por los organismos competentes”.

Por último, el BHU indicó que “por cualquier consulta, agradecemos dirigirse a nuestro call center al número 1911 o escribir al correo [email protected], así como a los correos de las sucursales”.

Temas:

BHU Banco Hipotecario del Uruguay

