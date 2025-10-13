Dólar
/ Economía y Empresas / TIPO DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 13 de octubre, según el BROU

En el histórico, la compra y venta del dólar estadounidense subieron respecto al viernes 10 de octubre

13 de octubre 2025 - 8:16hs
Dólar hoy

Dólar hoy

pexels

El dólar abrió este lunes 13 de octubre en Uruguay con un valor de $ 38,90 la compra y $ 41,40 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió $ 0,05 y la venta subió $ 0,15 respecto al viernes 10 de octubre.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.400 la compra y A$ 1.45 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio se mantuvo sin variaciones.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 28,19 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,70, de acuerdo a la herramienta Cuex.

