La selección uruguaya jugará un nuevo partido amistoso que será el segundo de esta doble fecha FIFA de octubre, y lo hará en la ciudad de Malacca, Malasia, con un equipo que no cuenta con ninguno de los titulares habituales.
¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán este lunes por el segundo amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?
Uruguay vuelve a jugar este lunes contra Uzbekistán por una nueva fecha FIFA en un encuentro que se juega en Malasia; mirá a qué hora y dónde se puede ver