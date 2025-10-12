Dólar
El Observador / Selección / AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán este lunes por el segundo amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

Uruguay vuelve a jugar este lunes contra Uzbekistán por una nueva fecha FIFA en un encuentro que se juega en Malasia; mirá a qué hora y dónde se puede ver

12 de octubre 2025 - 5:00hs
Uruguay ante República Dominicana

La selección uruguaya jugará un nuevo partido amistoso que será el segundo de esta doble fecha FIFA de octubre, y lo hará en la ciudad de Malacca, Malasia, con un equipo que no cuenta con ninguno de los titulares habituales.

El técnico Marcelo Bielsa tiene la intención de darle minutos a otras figuras en este compromiso.

¿Cuándo juega Uruguay vs Uzbekistán por la fecha FIFA de octubre?

Uruguay enfrentará a Uzbekistán por una nueva fecha FIFA.

El partido entre ambos equipos se disputará este lunes 13 de octubre en el Stadium Hang Jebat.

¿A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán por la fecha FIFA de octubre y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 9.45.

El partido podrá verse en streaming, la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV .

En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, DSports y todos los cables del interior.

selección uruguaya Marcelo Bielsa Uruguay FIFA Malasia Fecha FIFA

