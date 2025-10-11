Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami con el que hizo historia y llegó a los 600 goles en su carrera; así se desglosan sus tantos en los clubes y en la selección uruguaya

Luis Suárez anotó un golazo este sábado a la noche para Inter Miami en la victoria por 4-0 sobre Atlanta United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y de esa manera, entró en la historia porque llegó a 600 goles en su carrera futbolística.

El Pistolero convirtió el 3-0 sobre los 60 minutos recibiendo un rebote en el borde del área y la clavó en el ángulo.

Luis Suárez se inició en las redes ajenas el 10 de setiembre de 2005 cuando le convirtió un gol con Nacional a Paysandú FC. El arquero rival era Ignacio Bordad.

En los tricolores, El Pistolero convirtió 20 goles en sus dos pasajes.

Luego pasó a defender a Groningen de Holanda, un club menor, en el que anotó 15 tantos.

Su notable juego lo llevó a un grande de ese país, Ajax, en el que convirtió 111 anotaciones en sus 159 encuentros.

Posteriormente la Premier League le abrió las puertas y estuvo a punto de ganarla prácticamente jugando solo en un Liverpool que no tenía nada que ver con el de la actualidad.

Allí, el salteño anotó 82 goles en 133 encuentros en todas las competencias.

Luego defendió a Barcelona de España en el que se anotó con 198 tantos y quedó entre los tres máximos artilleros del club culé.

Atlético de Madrid sería su próximo destino y en 2020 ganó LaLiga de España con 34 goles en 83 compromisos.

Luego de defender a Nacional por segunda vez, su ficha fue comprada por Gremio de Porto Alegre.

En el club gaúcho anotó 29 tantos en 54 partidos.

De allí pasó a Inter Miami con el que lleva 43 goles en 83 encuentros.

A todos esos tantos, hay que sumarle los 68 que convirtió con la selección uruguaya, transformándose en el máximo goleador de la misma en toda su historia.

Así, Luis Suárez alcanzó los 600 goles desde su debut en el profesionalismo y sigue marcando historia.