Miramar Misiones vs Peñarol EN VIVO: con alguna sorpresa ya está confirmado el equipo de Diego Aguirre por el Torneo Clausura

Seguí aquí EN VIVO la previa y todo el partido entre Miramar Misiones y Peñarol por la fecha 11 del Torneo Clausura

11 de octubre 2025 - 17:15hs
Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/Ignacio Sosa.
Foto: Leonardo Carreño
Leonardo Fernández de Peñarol ante Miramar Misiones en el Torneo Apertura

Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

Peñarol visita este sábado a Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno en un nuevo partido en el que se juega mucho más que tres puntos importantes por la fecha 11 del Torneo Clausura que lidera, sino que además, no quiere bajarse de la lucha por la Tabla Anual, mientras que su rival, necesita sumar ya que está complicado con el descenso.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Ambos equipos salieron al calentamiento previo

Los dos planteles ya calientan en el césped del Estadio Silvestre Landoni de Durazno.

Miramar Misiones también confirmó a sus titulares

Este es el equipo titular de los cebritas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiramarSAD/status/1977103206208749852&partner=&hide_thread=false

Peñarol confirmó a sus 11 titulares

Este es el equipo de Peñarol ante Miramar Misiones:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1977101730434478158&partner=&hide_thread=false

Los jugadores de Peñarol reconocieron el campo de juego

Previo al calentamiento, los futbolistas de Peñarol salieron para ver cómo estaba el césped del Estadio Silvestre Landoni de Durazno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1977099550843453908&partner=&hide_thread=false

Miramar Misiones llegó al Estadio Silvestre Landoni de Durazno

Los cebritas ya se encuentran en el escenario para enfrentar a Peñarol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiramarSAD/status/1977099307103998151&partner=&hide_thread=false

Gran cantidad de hinchas de Peñarol que viven en Durazno, recibieron a los aurinegros

Muchos hinchas duraznenses de Peñarol, quizás muchos que nunca vieron personalmente al equipo, salieron a la calle para hacerle el aguante al equipo de Diego Aguirre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1977095315573686693&partner=&hide_thread=false

Los convocados de Miramar Misiones para enfrentar a Peñarol

Esta es la lista de los cebritas para este partido:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiramarSAD/status/1977011805894721729&partner=&hide_thread=false

Estos son los convocados de Diego Aguirre en Peñarol para este partido

Esta es la lista de convocados de los aurinegros:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1977014639990129033&partner=&hide_thread=false

Llegó Peñarol al Estadio Silvestre Landoni de Durazno

El plantel aurinegro ya está en el escenario para enfrentar a Miramar Misiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1977095326369755625&partner=&hide_thread=false

Leandro Umpiérrez no viajó con Peñarol a Durazno

Como informó Referí en este link, el volante no viajó a Durazno con el equipo por una lesión.

Así se encuentra el Silvestre Landoni una hora y media antes del partido

El escenario duraznense abrirá pronto sus puertas para el encuentro entre Miramar Misiones vs Peñarol por el Torneo Clausura.

landoni

Largas colas para entrar en el Silvestre Landoni

A poco menos de dos horas para comenzar el partido entre Miramar Misiones vs Peñarol, se registran largas colas para ingresar al Estadio Silvestre Landoni de Durazno.

Por dónde ver Miramar Misiones vs Peñarol

El partido se puede ver a través de VTV Plus y en streaming, en Disney +.

Hernán Heras será el árbitro del partido

El juez encargado del encuentro será Hernán Heras.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura Hernán Heras
Hernán Heras no vio un penal para Plaza, pero fue llamado por el VAR y lo sancionó

Comienza la cobertura del partido Miramar Misiones vs Peñarol por el Torneo Clausura

Se inicia aquí la cobertura de Referí del encuentro entre Miramar Misiones vs Peñarol.

