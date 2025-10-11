Miramar Misiones vs Peñarol EN VIVO: con alguna sorpresa ya está confirmado el equipo de Diego Aguirre por el Torneo Clausura

Peñarol visita este sábado a Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno en un nuevo partido en el que se juega mucho más que tres puntos importantes por la fecha 11 del Torneo Clausura que lidera, sino que además, no quiere bajarse de la lucha por la Tabla Anual, mientras que su rival, necesita sumar ya que está complicado con el descenso.