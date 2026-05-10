Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Maximiliano Gómez marcó el primer hat-trick de su carrera y Pavel Núñez tuvo su bautismo en la red: mirá los goles de Nacional ante Cerro

Mirá los goles de Nacional ante Cerro en una goleada con la que salió de su mala racha de cuatro derrotas

10 de mayo de 2026 22:53 hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Gastón Britos/Focouy

Cerro fue un rival que a Nacional le cayó como anillo al dedo para salir de su racha de cuatro derrotas consecutivas. El tricolor goleó con hat-trick de Maximiliano Gómez y uno de Pavel Núñez.

Gómez, de 29 años, nunca había marcado tres goles en un mismo partido.

Sí había hecho cuatro (un póker), en su primer período con Defensor Sporting, en un partido jugado por el Clausura 2026 que se jugó en el Campeones Olímpicos de Florida y donde el violeta ganó 6-5.

Con Nacional había marcado cuatro veces dos goles. Es la primera vez que mete tres tantos con los tricolores.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la goleada de Nacional a Cerro: el tricolor terminó séptimo

Jorge Bava sobre la visita de la barra de Nacional a Los Céspedes: "Situación normal", "lógica", "en buenos términos" y "fue productivo"

Los dobletes -o más goles- de Maximiliano Gómez

Equipo Torneo Rival
Defensor Sporting Apertura 2015 Juventud
Defensor Sporting Apertura 2015 El Tanque Sisley
Defensor Sporting Clausura 2016 Danubio
Defensor Sporting Clausura 2016 El Tanque Sisley (4)
Defensor Sporting Apertura 2017 Danubio
Celta de Vigo LaLiga 2017-2018 Real Sociedad
Celta de Vigo LaLiga 2017-2018 Espanyol
Celta de Vigo LaLiga 2017-2018 Levante
Celta de Vigo LaLiga 2018-2019 Betis
Valencia LaLiga 2019-2020 Getafe
Valencia LaLiga 2020-2021 Valladolid
Nacional Clausura 2025 Plaza Colonia
Nacional Clausura 2025 Miramar Misiones
Nacional Apertura 2026 Montevideo City Torque
Nacional Apertura 2026 Liverpool
Nacional Apertura 2026 Cerro (3, hoy)

El camino del triunfo se abrió con un pelotazo largo de Luis Mejía donde Gómez tomó por sorpresa las espaldas de la lenta defensa de Cerro y así puso el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2053615519178121276&partner=&hide_thread=false

El segundo y el tercero fueron de penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2053630600469262692&partner=&hide_thread=false

La goleada se cerró con gran gol de Pavel Núñez por la forma en que recuperó, con la potencia con que encaró y la gran calidad con la que definió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2053637099492987231&partner=&hide_thread=false

Núñez, generación 2006, debutó el 20 de marzo, en la séptima fecha del Apertura, en la derrota 2-1 ante Defensor Sporting en el Franzini. Entró a los 85' por Luciano Boggio.

Suma 328 minutos en 10 partidos, ocho por el Apertura y dos por Copa Libertadores.

Jorge Bava lo elogió por su conquista.

Las más leídas

Nacional 4-0 Cerro: el tricolor cerró el Torneo Apertura con una goleada en la que se aprovechó de un rival muy débil, Maxi Gómez hizo tres

Barcelona 2-0 Real Madrid: con un final arrollador, los catalanes son bicampeones de LaLiga de España para alegría de Ronald Araujo; mirá los golazos del clásico

Varios referentes de la barra brava de Nacional visitaron a todo el plantel en la Ciudad Deportiva Los Céspedes para pedir explicaciones por los últimos malos resultados

El sorpresivo video que subió Washington Aguerre, arquero de Peñarol, que desmiente informaciones

Temas

Maximiliano Gómez Nacional Cerro Hattrick

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos