Maximiliano Gómez marcó el primer hat-trick de su carrera y Pavel Núñez tuvo su bautismo en la red: mirá los goles de Nacional ante Cerro

Cerro fue un rival que a Nacional le cayó como anillo al dedo para salir de su racha de cuatro derrotas consecutivas. El tricolor goleó con hat-trick de Maximiliano Gómez y uno de Pavel Núñez.
Gómez, de 29 años, nunca había marcado tres goles en un mismo partido.
Sí había hecho cuatro (un póker), en su primer período con Defensor Sporting, en un partido jugado por el Clausura 2026 que se jugó en el Campeones Olímpicos de Florida y donde el violeta ganó 6-5.
Con Nacional había marcado cuatro veces dos goles. Es la primera vez que mete tres tantos con los tricolores.
Los dobletes -o más goles- de Maximiliano Gómez
|Equipo
| Torneo
| Rival
|Defensor Sporting
|Apertura 2015
|Juventud
| Defensor Sporting
|Apertura 2015
|El Tanque Sisley
| Defensor Sporting
|Clausura 2016
|Danubio
| Defensor Sporting
|Clausura 2016
|El Tanque Sisley (4)
| Defensor Sporting
|Apertura 2017
|Danubio
| Celta de Vigo
|LaLiga 2017-2018
|Real Sociedad
| Celta de Vigo
|LaLiga 2017-2018
|Espanyol
| Celta de Vigo
|LaLiga 2017-2018
|Levante
| Celta de Vigo
|LaLiga 2018-2019
|Betis
| Valencia
|LaLiga 2019-2020
|Getafe
| Valencia
|LaLiga 2020-2021
|Valladolid
| Nacional
|Clausura 2025
|Plaza Colonia
| Nacional
|Clausura 2025
|Miramar Misiones
| Nacional
|Apertura 2026
|Montevideo City Torque
| Nacional
|Apertura 2026
|Liverpool
| Nacional
|Apertura 2026
|Cerro (3, hoy)
El camino del triunfo se abrió con un pelotazo largo de Luis Mejía donde Gómez tomó por sorpresa las espaldas de la lenta defensa de Cerro y así puso el 1-0.
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El segundo y el tercero fueron de penal.
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La goleada se cerró con gran gol de Pavel Núñez por la forma en que recuperó, con la potencia con que encaró y la gran calidad con la que definió.
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Núñez, generación 2006, debutó el 20 de marzo, en la séptima fecha del Apertura, en la derrota 2-1 ante Defensor Sporting en el Franzini. Entró a los 85' por Luciano Boggio.
Suma 328 minutos en 10 partidos, ocho por el Apertura y dos por Copa Libertadores.
Jorge Bava lo elogió por su conquista.