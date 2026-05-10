Maximiliano Gómez marcó el primer hat-trick de su carrera y Pavel Núñez tuvo su bautismo en la red: mirá los goles de Nacional ante Cerro

Cerro fue un rival que a Nacional le cayó como anillo al dedo para salir de su racha de cuatro derrotas consecutivas. El tricolor goleó con hat-trick de Maximiliano Gómez y uno de Pavel Núñez.

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Gómez, de 29 años, nunca había marcado tres goles en un mismo partido .

Sí había hecho cuatro (un póker), en su primer período con Defensor Sporting, en un partido jugado por el Clausura 2026 que se jugó en el Campeones Olímpicos de Florida y donde el violeta ganó 6-5.

Con Nacional había marcado cuatro veces dos goles. Es la primera vez que mete tres tantos con los tricolores .

Jorge Bava sobre la visita de la barra de Nacional a Los Céspedes: "Situación normal", "lógica", "en buenos términos" y "fue productivo"

La tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la goleada de Nacional a Cerro: el tricolor terminó séptimo

Los dobletes -o más goles- de Maximiliano Gómez

Equipo Torneo Rival Defensor Sporting Apertura 2015 Juventud Defensor Sporting Apertura 2015 El Tanque Sisley Defensor Sporting Clausura 2016 Danubio Defensor Sporting Clausura 2016 El Tanque Sisley (4) Defensor Sporting Apertura 2017 Danubio Celta de Vigo LaLiga 2017-2018 Real Sociedad Celta de Vigo LaLiga 2017-2018 Espanyol Celta de Vigo LaLiga 2017-2018 Levante Celta de Vigo LaLiga 2018-2019 Betis Valencia LaLiga 2019-2020 Getafe Valencia LaLiga 2020-2021 Valladolid Nacional Clausura 2025 Plaza Colonia Nacional Clausura 2025 Miramar Misiones Nacional Apertura 2026 Montevideo City Torque Nacional Apertura 2026 Liverpool Nacional Apertura 2026 Cerro (3, hoy)

El camino del triunfo se abrió con un pelotazo largo de Luis Mejía donde Gómez tomó por sorpresa las espaldas de la lenta defensa de Cerro y así puso el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2053615519178121276&partner=&hide_thread=false Con asistencia de Luis Mejía, Maxi Gómez convirtió ante Fabrizio Correa el primer gol de @Nacional. Y, pocos minutos después, aumentó la ventaja -desde el punto penal- para golpear a @CACerro_oficial en el Gran Parque Central. Procurando revertir su racha negativa, el Nacional de… pic.twitter.com/kIzBMpafXk — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) May 10, 2026

El segundo y el tercero fueron de penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2053630600469262692&partner=&hide_thread=false Este es el penal que cometió Agustín Miranda sobre Maxi Gómez, quien, fiel a su costumbre, lo convirtió en gol para marcar, de esta manera, su décima anotación en el Torneo Apertura. pic.twitter.com/H99oZdbiOn — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) May 11, 2026

La goleada se cerró con gran gol de Pavel Núñez por la forma en que recuperó, con la potencia con que encaró y la gran calidad con la que definió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2053637099492987231&partner=&hide_thread=false Desde las divisiones juveniles albas llegó el moño de la noche, relatado por el señor Diego Miranda. ¡Goleó el Bolso en el Parque! pic.twitter.com/SjxkTd6TxX — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) May 11, 2026

Núñez, generación 2006, debutó el 20 de marzo, en la séptima fecha del Apertura, en la derrota 2-1 ante Defensor Sporting en el Franzini. Entró a los 85' por Luciano Boggio.

Suma 328 minutos en 10 partidos, ocho por el Apertura y dos por Copa Libertadores.

Jorge Bava lo elogió por su conquista.