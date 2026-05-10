Jorge Bava sobre la visita de la barra de Nacional a Los Céspedes: "Situación normal", "lógica", "en buenos términos" y "fue productivo"

El entrenador de Nacional Jorge Bava habló este domingo sobre lo que fue la visita de la barra tricolor el sábado a la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para hablar con el plantel un día antes del partido ante Cerro con el que el tricolor cerró su participación en el Torneo Apertura con una goleada por 4-0.

Según pudo saber Referí, fueron varios los hinchas que se apersonaron a hablar con el plantel , que pidieron conversar con todo el plantel y que no le permitieron a Bava participar de la charla.

"Una situación normal, con un plantear, digamos, la incomodidad que tenemos todos, ¿no? Tanto los jugadores, nosotros, los dirigentes, todos los hinchas que es lógica por este momento que venimos teniendo , como se hizo toda la vida. Tengo la suerte de tener muchos años en el club y siempre en buenos términos , buena comunicación, con la misma duda que tenemos todos. Fue productivo, te repito, ya pasó muchas veces. Y siempre estamos todos buscando el bien del club, es importante. Fue en buenos términos que es lo importante y estamos todos con la misma preocupación", dijo Bava en conferencia de prensa.

"Obviamente que era impostergable ganar hoy para cortar esa racha adversa de resultados que traíamos. Hicimos un gran partido, con goles, situaciones, escasas situaciones en contra, fue favorable. No borra el torneo que hemos tenido , era importante ganar, cortar eso. La semana que viene tenemos el Intermedio: conforme", indicó.

Nacional 4-0 Cerro: el tricolor cerró el Torneo Apertura con una goleada en la que se aprovechó de un rival muy débil, Maxi Gómez hizo tres

Nacional cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas, dos por el Apertura y otras dos por Copa Libertadores.

"Lo primordial de hoy era cortar la racha negativa y mejor aún hacerlo de la manera que la hicimos que hicimos un gran partido. No borra el mal torneo que tuvimos, pero creemos que ese es el camino, así que conforme con la actuación", manifestó el DT.

"Muy importante el arco en cero, era un ítem del juego que nos venía costando bastante, solo con Cerro Largo. Nos preocupaba porque teníamos, sacando el último partido de Copa (0-3 con Deportes Tolima), pocos tiros al arco en contra pero los rivales tenían mucha efectividad. Estaba ese momento adverso donde todo te cuesta. Haber ganado primero, mantener el cero, hacer muchos goles y tener muchas situaciones es muy favorable. Sin dudas que lo veníamos trabajando porque nos estaba costando partidos. Teníamos que cortar con esa racha y se cortaron las dos", afirmó Bava, muy satisfecho.

"En toda esta racha teníamos muchas chances de gol, muchas más que el rival, quizás no tantas como hoy, pero nos costaba convertir. Y viceversa nos creaban poco y nos convertían. Era importante que se abriera el arco, que los delanteros marquen como hizo Maxi (Gómez) hoy, como le tocó al chico Pavel (Núñez) que venía con grandes ingresos, grandes partidos, le faltaba el gol así que contento por eso", dijo.

Bava se explayó sobre el ingreso con gol de Núñez, autor de su primer gol en Primera: "Había tenido chances en todos los partidos, las había generado, venía jugando muy bien, trabajando para el equipo. Tuvo chances muy parecidas a las del gol, es parte del crecimiento de ellos, del día a día, de trabajar, pudo mejorarlo en el corto plazo. Se tomó un tiempo que de repente en la ansiedad de los primeros partidos lo hacía más rápido. Es muy receptivo, aprende rápido y muy contento por su debut en la red".

Las lesiones de Nicolás López, Agustín Rogel y Juan de Dios Pintado

"Casos muy similares con diferencia de días", respondió Bava al estado sanitario de Nicolás "Diente" López, el zaguero Agustín Rogel y el lateral Juan de Dios Pintado.

"Los estudios no arrojaron algo mucho más grave, un pequeño edema en los tres. Clínicamente decidimos en conjunto que Nico no viajara porque estaba muy dolorido, no salió desgarro pero sí un edema, había sangrado y estaba muy dolorido. Quedó recuperándose, hoy estaba muy justo, preferimos que tenga una buena semana de trabajo para los partidos siguientes. Rogel fue similar, por suerte no fue nada grande. Sí tuvo una lesión que le va a llevar unos días más. Pintado fue posterior a Albion, no salió desgarro sino un edema, terminamos 11 y media y a las pocas horas viajábamos, no estaba en condiciones de viajar y está en plena recuperación también", informó.