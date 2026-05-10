Fénix agarró viento en la camiseta y alcanzó a Oriental en la tabla anual de la Segunda División Profesional: mirá resultados y posiciones

Culminó este domingo la primera fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional donde Fénix logró un resonante triunfo como visitante contra Plaza Colonia.
Con un solitario gol de Gastón Colmán, Fénix venció 1-0 el sábado de noche al patablanca, en duelo directo entre dos candidatos de peso para el ascenso.
Este domingo, Oriental empató 2-2 con Cerrito y eso determinó que el Ave lo alcanzara en lo más alto de las posiciones de la Tabla Anual.
Benjamín Núñez, una de las figuras de la categoría, y Nicolás Rodríguez marcaron para Oriental. Para Cerrito hizo un doblete Jonathan Isasmendi.
Huracán, de muy buena campaña, empató en su visita a Paysandú 2-2. Ambos provienen de la Divisional C.
Para Paysandú marcaron los experientes Franco López y Maximiliano Cantera; para Huracán lo hicieron Sergio Cortelezzi, de notable torneo, y Rodrigo Rey.
La Luz empató con Colón 0-0 y es con Huracán el equipo con más empates, con cinco.
En la parte baja de la tabla, Miramar Misiones y River Plate empataron 1-1 con goles de Nahuel Gelos y Maximiliano Burruzo.
Atenas, por su parte, logró un valioso triunfo de local, el viernes, contra Uruguay Montevideo, 2-1 con goles de Geovani Prado y Fernando Chávez contra uno de Lucas Ortiz.
La fecha la cerraron este domingo Tacuarembó y Rentistas con un empate 1-1 en el Goyenola.
Marcó para el Tacua Lucas Da Silva y para el bicho colorado Carlos Sánchez.
Tabla Anual de la Segunda División Profesional
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Empatados
| Perdidos
| Goles a favor
| Goles en contra
|Fénix
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|7
| Oriental
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|7
| Plaza Colonia
|11
|7
|3
|3
|1
|9
|3
| Huracán
|10
|7
|2
|5
|0
|11
|8
| Colón
|10
|7
|2
|4
|1
|8
|5
| Rentistas
|10
|7
|2
|4
|1
|7
|6
| Cerrito
|10
|7
|2
|4
|1
|10
|10
| Uruguay Mdeo.
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
| La Luz
|8
|7
|1
|5
|1
|5
|6
| Atenas
|7
|7
|2
|1
|4
|7
|12
| Miramar Mis.
|6
|7
|1
|3
|3
|4
|8
| Paysandú FC
|5
|7
|1
|2
|4
|6
|9
| River Plate
|5
|7
|1
|2
|4
|7
|14
| Tacuarembó
|4
|7
|0
|4
|3
|6
|10
En la tabla del descenso, los más comprometidos son River Plate y Paysandú con un promedio de 0,714 y los rivales que tienen más cerca son Miramar Misiones con 0,857, Uruguay Montevideo con 0,897 y Cerrito con 0,923.