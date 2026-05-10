Fénix agarró viento en la camiseta y alcanzó a Oriental en la tabla anual de la Segunda División Profesional: mirá resultados y posiciones

Culminó este domingo la primera fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional donde Fénix logró un resonante triunfo como visitante contra Plaza Colonia.

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Con un solitario gol de Gastón Colmán, Fénix venció 1-0 el sábado de noche al patablanca , en duelo directo entre dos candidatos de peso para el ascenso.

Este domingo, Oriental empató 2-2 con Cerrito y eso determinó que el Ave lo alcanzara en lo más alto de las posiciones de la Tabla Anual.

Benjamín Núñez , una de las figuras de la categoría, y Nicolás Rodríguez marcaron para Oriental. Para Cerrito hizo un doblete Jonathan Isasmendi .

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya, Fabricio Díaz, obtuvo su segundo título en el fútbol de Qatar

Subió de la C a Segunda, luego a Primera, le ganó a Peñarol, Nacional y al campeón, Racing, va cuarto en el Torneo Apertura, y lo cesaron como técnico de Central Español

Huracán, de muy buena campaña, empató en su visita a Paysandú 2-2. Ambos provienen de la Divisional C.

Para Paysandú marcaron los experientes Franco López y Maximiliano Cantera; para Huracán lo hicieron Sergio Cortelezzi, de notable torneo, y Rodrigo Rey.

La Luz empató con Colón 0-0 y es con Huracán el equipo con más empates, con cinco.

En la parte baja de la tabla, Miramar Misiones y River Plate empataron 1-1 con goles de Nahuel Gelos y Maximiliano Burruzo.

Atenas, por su parte, logró un valioso triunfo de local, el viernes, contra Uruguay Montevideo, 2-1 con goles de Geovani Prado y Fernando Chávez contra uno de Lucas Ortiz.

La fecha la cerraron este domingo Tacuarembó y Rentistas con un empate 1-1 en el Goyenola.

Marcó para el Tacua Lucas Da Silva y para el bicho colorado Carlos Sánchez.

Tabla Anual de la Segunda División Profesional

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Fénix 14 7 4 2 1 14 7 Oriental 14 7 4 2 1 10 7 Plaza Colonia 11 7 3 3 1 9 3 Huracán 10 7 2 5 0 11 8 Colón 10 7 2 4 1 8 5 Rentistas 10 7 2 4 1 7 6 Cerrito 10 7 2 4 1 10 10 Uruguay Mdeo. 9 7 2 3 2 8 7 La Luz 8 7 1 5 1 5 6 Atenas 7 7 2 1 4 7 12 Miramar Mis. 6 7 1 3 3 4 8 Paysandú FC 5 7 1 2 4 6 9 River Plate 5 7 1 2 4 7 14 Tacuarembó 4 7 0 4 3 6 10

En la tabla del descenso, los más comprometidos son River Plate y Paysandú con un promedio de 0,714 y los rivales que tienen más cerca son Miramar Misiones con 0,857, Uruguay Montevideo con 0,897 y Cerrito con 0,923.