La gimnasia artística rompió una tendencia y llevó a que las mujeres de Uruguay ganaran más medallas que los varones en un evento multideportivo

La gimnasia artística r ompió un molde en el deporte uruguayo. En los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputaron recientemente en Panamá, este deporte fue el gran destaque tuvo Uruguay que totalizó cuatro medallas de oro (la mayor cantidad de su historia, en cuatro ediciones disputadas), seis de plata y siete de bronce. De las 17 preseas, 10 las conquistaron las mujeres , seis los varones y una se ganó en una competencia mixta. Esto marca el quiebre de una tendencia del deporte uruguayo en eventos multideportivos.

De los cuatro oros, tres fueron ganados por atletas mujeres , en gimnasia artística, natación y atletismo. Los varones ganaron el cuarto oro en básquetbol 3x3.

De las seis platas, cuatro fueron conquistadas en pruebas femeninas , una en mixto (tenis) y la restante fue en varones. Tres de las platas las ganó la gimnasia artística.

Arrasador comienzo de Náutico que ganó sus primeros cuatro partidos y es líder del Uruguayo femenino de hockey sobre césped

Isabella Marenco tuvo una gran actuación en el Mundial junior de gimnasia artística días después de brillar en el Sudamericano

De los siete bronces, tres fueron ganados por mujeres y cuatro por varones, lo que marca que la calidad de las medallas la impuso el sexo femenino.

Medallas ganadas por las mujeres en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá 2026

Medallista Deporte Modalidad Medalla Isabella Marenco Gimnasia artística Suelo Oro Angelina Solari Natación 100 metros libre Oro Antonella Bonomi Atletismo 2.000 metros con obstáculos Oro Isabella Marenco Gimnasia artística All around Plata Camila Buck Gimnasia artística Vigas asimétricas Plata Renata Rodríguez, Camila Buck, Isabella Marenco, Marindia Núñez y Luana Grajales Gimnasia artística Competición por equipos Plata Angelina Solari Natación 50 metros libre Plata Sofía Barbosa y Felipe Vázquez Tenis Dobles mixto Plata Camila Buck Gimnasia artística All around Bronce Luisana Ramírez Judo Menos 44 kilos Bronce Lis Núñez Boxeo Menos 60 kilos Bronce

El logro refleja en parte la evolución de la competitividad a nivel regional del deporte femenino, pero fundamentalmente el crecimiento exponencial que tuvo en el evento la gimnasia artística en la rama.

Este deporte no conocía de antecedentes de medallas logradas por parte de mujeres en eventos multideportivos.

En varones, Víctor Rostagno ganó una única medalla (plata en salto) en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, en adultos.

En esta ocasión, la artística ganó cinco de las 17 medallas, lo que equivale a un 29,4%. Un oro, tres de plata y un bronce, para una actuación deslumbrante y con impacto histórico.

Es que Uruguay, tiene ahora una camada muy competitiva que viene haciendo una escalera de podios a nivel continental y que promete mucho para el futuro, en un deporte cuyo principal enemigo para el desarrollo siempre ha sido la temprana deserción de sus talentos.

Luciana Rodríguez es la entrenadora de Centro de Gimnasia Artística (CGA) en Uruguay y fue una de las entrenadoras de Uruguay en el certamen ya que es la formadora de Isabella Marenco, Camila Buck y Renata Rodríguez, junto con la otra entrenadora del club, Florencia Maya.

Marindia Núñez es formada por Eliana Espósito en Centro Gimnástico Uruguay (CGU) y Luana Grajales pertenece a Olimpia donde el entrenador desde hace décadas es Arman Mrktchian, llegado a Uruguay desde Armenia.

"Con esta generación se viene dando que desde el año 2021 gana medallas a nivel sudamericano haciendo podios a nivel individual y también por equipos", comentó Lu Rodríguez a Referí.

Torneo Lugar Deportista Prueba Medalla Sudamericano preinfantil (sub 10) Cochabamba 2021 Renata Rodríguez, Camila Buck, Isabella Marenco, Marindia Núñez y Luana Grajales Equipo Bronce Sudamericano preinfantil (sub 10) Cochabamba 2021 Isabella Marenco All around Bronce Sudamericano preinfantil (sub 10) Cochabamba 2021 Isabella Marenco Salto Oro Sudamericano infantil (sub 12) Barolioche 2023 Renata Rodríguez, Camila Buck, Isabella Marenco, Marindia Núñez y Luana Grajales Equipo Plata Sudamericano infantil (sub 12) Bariloche 2023 Isabella Marenco All around Plata Sudamericano infantil (sub 12) Bariloche 2023 Isabella Marenco Salto Plata Sudamericano infantil (sub 12) Bariloche 2023 Isabella Marenco Suelo Bronce Sudamericano prejuvenil (sub 14) Asunción 2024 Renata Rodríguez, Camila Buck, Isabella Marenco, Marindia Núñez y Luana Grajales Equipo Plata Sudamericano prejuvenil (sub 14) Asunción 2024 Isabella Marenco All around Plata Sudamericano prejuvenil (sub 14) Asunción 2024 Isabella Marenco Suelo Oro Sudamericano prejuvenil (sub 14) Asunción 2024 Isabella Marenco Salto Oro Sudamericano prejuvenil (sub 14) Asunción 2024 Camila Buck Barras asimétricas Plata Sudamericano juvenil (sub 15) Medellín 2025 Renata Rodríguez, Camila Buck, Isabella Marenco, Marindia Núñez y Luana Grajales Equipo Bronce Sudamericano juvenil (sub 15) Medellín 2025 Isabella Marenco All around Bronce Sudamericano juvenil (sub 15) Medellín 2025 Isabella Marenco Salto Oro Sudamericano juvenil (sub 15) Medellín 2025 Isabella Marenco Viga Plata Sudamericano juvenil (sub 15) Medellín 2025 Isabella Marenco Salto Bronce

Sobre el primero de esos torneos disputados, Rodríguez recordó que cuando compitieron en la altura de Cochabamba, no le dijeron nada a las niñas de que iban a competir en altura y que cuando hicieron la primera entrada en calor y les faltaba el aire recién ahí se lo explicaron.

El segundo torneo fue el Sudamericano infantil de Guayaquil 2022 (primer año de la generación en la categoría sub 12) donde no se ganaron medallas pero se hizo una buena actuación. Marenco fue la que estuvo más cerca, al terminar cuarta en suelo.

En Asunción 2024 fueron al prejuvenil, el año en que cumplían 13. Cuando cumplen 14 es opcional de volver a disputar este torneo o pasar directamente a la categoría juvenil cuyos resultados ya pasan a ser oficiales para World Gymnastics.

Despegue en Medellín y conmoción cerebral para Camila Buck

El año pasado, las uruguayas se trajeron cinco medallas del Sudamericano juvenil de Medellín, en una actuación histórica para la artística femenina uruguaya. Poco después, Marenco disputó el Mundial de la categoría en Filipinas donde terminó en el puesto 47 del all around, entre más de 100 competidoras.

20251121 Isabella Marenco en el Mundial junior de gimnasia artística de Manila Isabella Marenco

En Filipinas, Marenco tuvo un puntaje de all around de 47.200, el mejor de la historia para una gimnasta uruguaya, incluida la categoría senior. En Panamá, ese puntaje lo elevó a 48.650.

Además de las cinco medallas ganadas, Camila Buck fue finalista en barras asimétricas y Renata Rodríguez en viga.

Rodríguez recordó que pasó "el susto" de su vida cuando Buck sufrió una conmoción cerebral al realizar un doble mortal agrupado en el que "se pasó". No se golpeó la cabeza, pero el movimiento de latigazo que hizo hacia atrás hizo que se levantara de una siesta de reposo con mucho dolor de cabeza y vómitos. Estuvo ingresada a un sanatorio con calmantes, pero al otro día, 21 horas después, quiso volver a competir. Rodríguez -con el consentimiento de los padres- la dejó hacerlo con la condición de bajarla si en algún momento la veía mal.

En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción del año pasado, Marenco ocupó el puesto 13 y Buck el 16 en el all around, en otra actuación que marcó un salto de calidad tremendo para la gimnasia artística uruguaya, en función de los antecedentes existentes. Marenco fue primera reserva en salto.

"Cuando nos preguntaron qué expectativas teníamos para los Juegos de Panamá dijimos que íbamos a ir a buscar medalla porque ya habían sido medallistas sudamericanas y porque los Juegos son un evento que me encanta. Era la oportunidad de poner a la gimnasia artística en un determinado lugar y con mayor repercusión mediática", dijo la entrenadora.

"La medalla de equipos es muy importante. Uruguay tiene un equipo consolidado desde el 2022 y todas se mantuvieron con proyección de gimnastas en un país donde es muy difícil sostener a las deportistas porque de muy chiquitas dejan. Es algo que siempre nos ha costado", agregó.

El camino que atravesaron en solitario gimnastas como Débora Reis o Pierina Cedrés, ahora lo hace un equipo. Y eso para la entrenadora Rodríguez tiene un valor fundamental. "Todas tienen su rol en el equipo y eso le saca peso a lo individual. Todas tienen que dar el máximo en el all around, en todos los aparatos, por el equipo. En Panamá estábamos tan enfocadas que cuando ganamos la medalla de plata nos enteramos recién al final, después de que todas compitieran".

Isa Marenco, que el sábado festejó su cumpleaños de 15, llegó a su club cuando tenía ocho años, tras empezar en Biguá. Su madre buscó alternativas para que se desarrollara más específicamente en el deporte.

Cami Buck llegó en igual condición desde Stockolmo. En su caso le recomendaron ir a CGA con Rodríguez y Maya y donde Carla Latorre, laureada bailarina de Carnaval, les da clases de ballet.

Renata Rodríguez se formó en CGA desde los tres años.

Cuando ellas empezaron estaba Sofía "Toti" Canedo en el club, que fue la primera medallista para Uruguay en un Sudamericano preinfantil, en 2019.

El régimen de entrenamiento

"Cada una de las gimnastas tiene una característica: constancia, carácter, dedicación, talento; pero lo más importante que tienen es el apoyo familiar. Entrenan de lunes a sábado cuatro horas diarias, de 13.30 a 17.30", contó Rodríguez.

"Otro aspecto fundamental de su desarrollo es que al menos dos veces al año salimos a entrenar afuera. Generalmente vamos a Argentina, que tienen mejores gimnasios y muy buen nivel. Este año fuimos a comienzos de año a Curitiba y toda la semana de Turismo nos fuimos a Buenos Aires, a Olímpica Pilar, donde hicimos la preparación para Panamá", agregó la DT.

CGA no cuenta con foso para entrenar, infraestructura con la que tampoco cuenta Salvador de Maúa, en Canelones, donde la Federación tiene sus aparatos. Los únicos que cuentan con eso son Olimpia, en su nuevo gimnasio de Casavalle, y un gimnasio privado al que pagan una vez por semana para entrenar, aunque los aparatos que tienen no están en las mejores condiciones, de hecho el salto no lo pueden practicar.

"Este año tomé la decisión, después de pensarlo mucho tiempo, de entrenar en doble turno dos veces por semana. Fue una decisión consensuada con los padres con el objetivo de equipararnos en carga horaria de entrenamiento con lo que se entrena a nivel regional", reveló Rodríguez.

Las gimnastas hacen físico en el Centro de Entrenamiento de Deportes de Combate con Andrés Gervikas donde también cuentan con nutricionista.

Para compensar esta mayor dedicación al deporte, todas las gimnastas se sumaron al Programa Entreno y Estudio, de modo tal de seguir adelante con su educación curricular.

Marenco, Buck y Renata Rodríguez y la entrenadora también tuvieron la oportunidad, en agosto de 2024, de entrenar en China con el intercambio deportivo que tiene el país con el gigante asiático.

Lo mejor del intercambio fue haber podido dedicarse al entrenamiento full time por varios días, aprovechar infraestructura de primera y compartir conocimientos con una entrenadora de viga que entrenó a una medallista china en Sídney 2000.

En enero de 2025 también usufructuaron una beca de 10 días para entrenar en Japón.

El 13 de junio tienen agendado un nuevo reto: el Campeonato Panamericano juvenil que se disputará en Brasil.

La evolución de las medallas ganadas por mujeres uruguayas en eventos multideportivos

En Juegos Olímpicos, las 10 medallas que tiene Uruguay a lo largo de su historia las consiguieron los hombres.

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En los Juegos Olímpicos de la Juventud, Uruguay participó de las tres ediciones disputadas y solo ganó una medalla, en Singapur 2010, a través de Marcelo Chirico, en salto ecuestre.

En juegos Panamericanos, donde Uruguay participó en 18 de las 19 ediciones y ganó medallas en todas, salvo en San Juan 1979, solo en dos ocasiones las mujeres ganaron más medallas que los hombres.

En Winnipeg 1967 eso se debió al mejor momento histórico de la natación uruguaya en mujeres y en Toronto 2015 con la irrupción de figuras como Déborah Rodríguez y Dolores Moreira.

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El evento multideportivo que es más parejo en cuanto al éxito de medallas ganadas según el sexo son los Juegos Panamericanos Junior.

En la primera edición, las mujeres ganaron más medallas que los varones y en el segundo la diferencia fue de apenas una en favor de los hombres.

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Los Juegos Suramericanos (o Juegos Odesur) representan el evento polideportivo más amplio y de mayor rango de participación que existe para el deporte nacional.

Desde 1978 a la fecha, los hombres siempre ganaron, en todas las ediciones más medallas que las mujeres.

Lo que puede apreciarse como signo positivo para el femenino es que desde el decaimiento de medallas ganadas experimentado entre Brasil 2002 y Santiago 2014, las mujeres crecieron significativamente en las dos últimas ediciones: Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

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En los Juegos Suramericanos de la Juventud, en cuatro ediciones, es la primera vez que las mujeres ganan más medallas que los varones.