Isabella Marenco tuvo una gran actuación en el Mundial junior de gimnasia artística días después de brillar en el Sudamericano

Isabella Marenco tuvo un noviembre de ensueño. En Medellín ganó cinco medallas en el Sudamericano junior de gimnasia artística y este viernes protagonizó una muy buena actuación en el Mundial junior que se llevó a cabo en Manila, capital de Filipinas.

Marenco tiene 14 años y es entrenada por Luciana Rodríguez en el club CGA.

En el all around , la prueba donde se suman las competiciones en los cuatro aparatos de la gimnasia artística femenina, Marenco terminó tercera en el Sudamericano ganando medalla de bronce con 46.650 puntos, quedando detrás de la argentina Julieta Lucas (49.200) y Dayana Benítez de Colombia (47.400).

La uruguaya Renata Rodríguez fue octava con 45.450.

Posteriormente se disputaron las finales de cada uno de los cuatro aparatos que son salto de potro, viga de equilibrio, suelo y barras asimétricas.

En salto, Marenco fue medalla de oro con 12.834 puntos con los que superó a Julieta Lucas de Argentina (12.617) y Dayana Benítez de Colombia (12.351).

En viga fue medalla de plata con 11.800 puntos siendo solo superada por la brasileña Giulia Idalgo con 11.934.

Renata Rodríguez fue séptima en ese aparato.

En suelo fue medalla de bronce con 11.567 puntos entrando por detrás de la argentina Luca (11.834) y la brasileña Yasmin Serra (11.700).

En barras asimétricas Camila Buck fue la única finalista y terminó quinta con 11.000 puntos.

Este viernes, Marenco disputó el Mundial junior de Manila logrando la mejor marca para una gimnasta uruguaya en un all around con 47.499 puntos, muy por encima del 46.650 del Sudamericano y del 45.500 que hizo en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción de este año donde ocupó el puesto 18.

En el Mundial, la uruguaya se posicionó en el 41° lugar.

A Marenco le quedan dos años de crecimiento en la categoría junior para luego pasar a competir en senior.

Su puntaje en salto fue de 12.733, en asimétricas 10.966, en viga 12.100 y en suelo 11.700.

Fue la sexta mejor latinoamericana en una lista encabezada por la panameña Ana Lucía Beitia con 47.932 puntos y un 31° puesto. Luego se posicionaron tres brasileñas y la argentina Julieta Lucas que ocupó el lugar 40.

Participaron de la prueba 113 gimnastas.