¿Quiénes son, una por una, las campeonas del hockey sobre césped uruguayo con Carrasco Polo?

Carrasco Polo se consagró el domingo campeón uruguayo de hockey sobre césped luego de cuatro años de reinado de Old Girls. El equipo dirigido por Bettiana Ceretta derrotó a Biguá en la final de los playoffs y a Náutico, ganador de la Tabla Anual, en la finalísima del torneo.
Polo logró el título con un plantel donde conviven tres generaciones que las propias jugadoras dividen en tres subgrupos: las "old" (viejas), las "mid" (medianas) y las "new" que vienen a ser las recién ascendidas.
Con respecto al plantel que el año pasado llegó a la final pero perdió en shoot-out contra Old Girls, este año no están Cecilia López, Ana Terra ni la goleadora Camila Piazza, quien fue madre.
Además, a mitad de año Josefina Esposto se fue a Australia y Agustina Martínez emigró a Europa para jugar en Bélgica.
Todas las jugadoras del plantel trabajan o estudian.
El equipo entrena dos veces por semana y hace dos sesiones de físico en el club. La entrenadora Ceretta agregó algún otro entrenamiento
El equipo es liderado por Kaisuami Dall'Orso, uno de los emblemas de Las Cimarronas, donde también están la defensora Florencia Peñalba y la delantera Sol Amadeo.
A mitad de año volvió de jugar en Bélgica Teresa Viana quien jugó algunos partidos, metió tres goles y luego se fue a España.
Para las dos finales retornó uno de los mayores talentos que dio el club: Elisa Etcheverry, jugadora creativa que pasó por el hockey de Australia y Francia para jugar actualmente en Casteldefels, en España.
Entre las más experientes del plantel donde Dall'Orso y Latour son generación 1993, un equipo que no tenía rivales en sub 14, sub 16 y sub 18.
Para Latour, de 32 años, el título tiene un sabor muy especial porque debutó en Primera con 17 años, sufrió una fractura por vibración en un dedo, al recibir un bochazo de una jugadora de Náutico en su palo, estuvo 10 años alejada del deporte a nivel federado y recién volvió el año pasado.
Además, Latour es creadora de contenido en redes sociales y tiene más de 5.700 seguidores en su cuenta de Instagram.