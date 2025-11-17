Dólar
HOCKEY SOBRE CÉSPED

¿Quiénes son, una por una, las campeonas del hockey sobre césped uruguayo con Carrasco Polo?

Con jugadoras experientes lideradas por la cimarrona Kaisuami Dall'Orso, Carrasco Polo reconquistó el campeonato uruguayo: mirá quiénes son las protagonistas y a qué se dedican

17 de noviembre 2025 - 22:23hs
Carrasco Polo

Carrasco Polo

Foto: @gigiiosella
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Carrasco Polo se consagró el domingo campeón uruguayo de hockey sobre césped luego de cuatro años de reinado de Old Girls. El equipo dirigido por Bettiana Ceretta derrotó a Biguá en la final de los playoffs y a Náutico, ganador de la Tabla Anual, en la finalísima del torneo.

Polo logró el título con un plantel donde conviven tres generaciones que las propias jugadoras dividen en tres subgrupos: las "old" (viejas), las "mid" (medianas) y las "new" que vienen a ser las recién ascendidas.

Con respecto al plantel que el año pasado llegó a la final pero perdió en shoot-out contra Old Girls, este año no están Cecilia López, Ana Terra ni la goleadora Camila Piazza, quien fue madre.

Además, a mitad de año Josefina Esposto se fue a Australia y Agustina Martínez emigró a Europa para jugar en Bélgica.

Todas las jugadoras del plantel trabajan o estudian.

El equipo entrena dos veces por semana y hace dos sesiones de físico en el club. La entrenadora Ceretta agregó algún otro entrenamiento

El equipo es liderado por Kaisuami Dall'Orso, uno de los emblemas de Las Cimarronas, donde también están la defensora Florencia Peñalba y la delantera Sol Amadeo.

A mitad de año volvió de jugar en Bélgica Teresa Viana quien jugó algunos partidos, metió tres goles y luego se fue a España.

Para las dos finales retornó uno de los mayores talentos que dio el club: Elisa Etcheverry, jugadora creativa que pasó por el hockey de Australia y Francia para jugar actualmente en Casteldefels, en España.

Entre las más experientes del plantel donde Dall'Orso y Latour son generación 1993, un equipo que no tenía rivales en sub 14, sub 16 y sub 18.

Para Latour, de 32 años, el título tiene un sabor muy especial porque debutó en Primera con 17 años, sufrió una fractura por vibración en un dedo, al recibir un bochazo de una jugadora de Náutico en su palo, estuvo 10 años alejada del deporte a nivel federado y recién volvió el año pasado.

Además, Latour es creadora de contenido en redes sociales y tiene más de 5.700 seguidores en su cuenta de Instagram.

También está Matilde Kliche, delantera que tuvo una temporada notable y que tuvo que dejar un par de temporadas por una rotura de ligamentos.

Jugadora Además del hockey
Victoria Beares Cheff, trabaja en un colegio y DT de Intermedia en Polo
Agustina Domingo Licenciada en administración de empresas, trabaja
Federica Domingo Doctora
Elisa Etcheverry Juega en España
Kaisuami Dall'Orso Contadora, trabaja en una empresa constructora
Sol Amadeo Licenciada en administración de empresas, trabaja
Valeria Agazzi Fisioterapeuta, trabaja en un colegio
Matilde Kliche Personal trainner, DT de hockey en Los Pilares
Georgina Vitabar Licenciada en comunicación
Sophie Latour Licenciada en Educación Física, DT de la sub 12
Teresa Viana Juega profesionalmente en España

Entre las de mediana edad destaca la defensora central Flope Peñalba, jugadora con un Mundial junior encima y medallista de bronce este año en Copa América con Las Cimarronas.

Jugadora Además del hockey
Florencia Peñalba Ingeniera en Biotecnología, está haciendo un doctorado
Josefina Esposto Doctora, se fue a mitad de año a Australia
Agustina Martínez Ingeniera de sistemas, se fue a mitad de año a Bélgica
Agustina Suárez Contadora recién recibida, trabaja
Magdalena Verga Estudiantes de Ciencias Económicas, trabaja en un banco

Entre las más jóvenes está María Paz Castells, "Pachi", elegida como la mejor jugadora de la final el sábado.

20251115 María Paz Castells Carrasco Polo hockey sobre césped, mejor jugadora de la final del Uruguayo ante Náutico. Foto: @hockey.uy
María Paz Castells

María Paz Castells

También está Julieta Piazza que es la tercera generación de las Piazza campeona con la Primera de Polo tras la hermana mayor Florencia y la del medio, Camila.

Jugadora Además del hockey
Catalina Guichón Trabaja en una financiera
Julieta De María Estudia licenciatura en comunicación
María Paz Castells Se está por recibir de fisioterapeuta
Paulina Blanco Estudia Administración de Empresas
Julieta Piazza Terapeuta ocupacional

Con Bettiana Ceretta, trabaja Martín García como asistente técnico y entrenador de Reserva y Agustín Oviedo como preparador físico.

Temas:

Carrasco Polo hockey sobre césped

