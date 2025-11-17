Dólar
Defensor Sporting clasificó a las semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol por segundo año consecutivo

Defensor Sporting derrotó 75-66 a Corinthians en Paraguay y se metió en las semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol por segundo año consecutivo

17 de noviembre 2025 - 20:41hs
Defensor Sporting

Defensor Sporting

Foto: FIBA

Defensor Sporting sigue en carrera en la Liga Sudamericana de Básquetbol y por segundo año consecutivo está entre los cuatro mejores. El equipo de Gonzalo Brea le ganó el domingo 75-66 a Corinthians en la última fecha del grupo F del certamen continental.

El fusionado había superado el grupo inicial en octubre derrotando justamente a Corinthians y ABC Camp, luego de debutar con derrota contra Quimsa por un doble. Esa serie se disputó en San Pablo y Corinthians se terminó clasificando al ganarle a Quimsa por cuatro puntos.

En cuartos de final quedó emparejado para jugar contra Deportivo San José de Paraguay, Regatas de Corrientes y Corinthians.

En el debut, Sporting le ganó 64-54 a los paraguayos, que fueron locales en el Polideportivo León Coundou.

Facundo Terra fue el goleador del equipo con 17 puntos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En el segundo partido perdió 72-56 contra Regatas, viéndose claramente superado.

El goleador fue Theo Metzger con 13 puntos.

Mirá acá las estadísticas del partido.

El domingo, en el tercer y definitivo partido, Defensor Sporting volvió a ganarle a Corinthians.

El fusionado hizo la diferencia en el primer cuarto al abrir siete puntos de diferencia (27-14) y luego controló al elenco brasileño que se llevó los parciales del segundo y último cuarto por 17-15 y 19-17, siendo empate el tercero: 16-16.

Las figuras consulares del triunfo fueron Elijah Weaver con 29 puntos y Néstor Colmenares con 19 tantos y nueve rebotes.

Weaver llegó al club la semana pasada como reemplazo de Duane Wilson.

Facundo Terra metió 13, Dion Wright II 10 y Mauro Zubiaurre cuatro. También jugaron Theo Metzger, Federico Soto, Mateo Bianchi y Mateo Mac. No ingresaron Maximiliano Antúnez y Brahian Gómez.

En Corinthians los goleadores fueron el ex Capitol Davaunta Thomas y Elyjah Clark con 15 tantos cada uno.

El partido fue arbitrado por Johnny Batista de Puerto Rico, Daniel García de Venezuela y Orlando Varela de Honduras.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Sporting jugará las semifinales con Ferro Carril Oeste de Argentina.

La otra llave la jugarán Olimpia Kings, segundo en el grupo de Ferro, y Regatas de Corrientes, que dominó el grupo de Sporting con tres victorias.

La Liga Sudamericana se disputa desde 1996 y Defensor Sporting es el segundo equipo que se mete entre los cuatro mejores en dos ediciones consecutivas.

El primero fue Malvín, en las temporadas 2014 y 2015, donde no logró avanzar a la final.

Sporting fue eliminado en semis del año pasado por Nacional, a la postre campeón, y único equipo uruguayo ganador de esta competencia.

