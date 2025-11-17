Defensor Sporting clasificó a las semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol por segundo año consecutivo

Defensor Sporting sigue en carrera en la Liga Sudamericana de Básquetbol y por segundo año consecutivo está entre los cuatro mejores. El equipo de Gonzalo Brea le ganó el domingo 75-66 a Corinthians en la última fecha del grupo F del certamen continental.

El fusionado había superado el grupo inicial en octubre derrotando justamente a Corinthians y ABC Camp , luego de debutar con derrota contra Quimsa por un doble. Esa serie se disputó en San Pablo y Corinthians se terminó clasificando al ganarle a Quimsa por cuatro puntos.

En cuartos de final quedó emparejado para jugar contra Deportivo San José de Paraguay, Regatas de Corrientes y Corinthians.

En el debut, Sporting le ganó 64-54 a los paraguayos, que fueron locales en el Polideportivo León Coundou.

Facundo Terra fue el goleador del equipo con 17 puntos.

En el segundo partido perdió 72-56 contra Regatas, viéndose claramente superado.

El goleador fue Theo Metzger con 13 puntos.

El domingo, en el tercer y definitivo partido, Defensor Sporting volvió a ganarle a Corinthians.

El fusionado hizo la diferencia en el primer cuarto al abrir siete puntos de diferencia (27-14) y luego controló al elenco brasileño que se llevó los parciales del segundo y último cuarto por 17-15 y 19-17, siendo empate el tercero: 16-16.

Las figuras consulares del triunfo fueron Elijah Weaver con 29 puntos y Néstor Colmenares con 19 tantos y nueve rebotes.

Weaver llegó al club la semana pasada como reemplazo de Duane Wilson.

Facundo Terra metió 13, Dion Wright II 10 y Mauro Zubiaurre cuatro. También jugaron Theo Metzger, Federico Soto, Mateo Bianchi y Mateo Mac. No ingresaron Maximiliano Antúnez y Brahian Gómez.

En Corinthians los goleadores fueron el ex Capitol Davaunta Thomas y Elyjah Clark con 15 tantos cada uno.

El partido fue arbitrado por Johnny Batista de Puerto Rico, Daniel García de Venezuela y Orlando Varela de Honduras.

Sporting jugará las semifinales con Ferro Carril Oeste de Argentina.

La otra llave la jugarán Olimpia Kings, segundo en el grupo de Ferro, y Regatas de Corrientes, que dominó el grupo de Sporting con tres victorias.

La Liga Sudamericana se disputa desde 1996 y Defensor Sporting es el segundo equipo que se mete entre los cuatro mejores en dos ediciones consecutivas.

El primero fue Malvín, en las temporadas 2014 y 2015, donde no logró avanzar a la final.

Sporting fue eliminado en semis del año pasado por Nacional, a la postre campeón, y único equipo uruguayo ganador de esta competencia.