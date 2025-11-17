Peñarol adopta fuertes medidas en el básquetbol: solo le venderá entradas a socios de este deporte y hace un exhorto especial a todos los demás clubes

La directiva del básquetbol de Peñarol adoptó este lunes una importante medida de restricción con sus hinchas que tiene como finalidad la prevención de incidentes para evitar nuevas sanciones en una temporada en la que ya tuvo que arrancar con quita de dos puntos y seis cierres de cancha.

Peñarol comunicó que en esta temporada solo le venderá entradas a los socios de la rama básquetbol del club.

Y además, el aurinegro le remitió una carta al presidente de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) para que exhorte a todos los clubes que disputen la Liga Uruguaya de Básquetbol para que no vendan entradas generales en los partidos en que Peñarol sea visitante.

Peñarol comenzó el comunicado reiterando su "compromiso con el correcto desarrollo del Campeonato, así como con la seguridad de todos los actores involucrados en la actividad del básquetbol nacional".

PEÑAROL El Indio Olivera homenajeó a Diego Aguirre por sus 250 partidos dirigidos en Peñarol: "¿Un mensaje por las finales ante Nacional? Vamos por todo"; mirá el video

FÚTBOL Los cuatro árbitros que son elegibles para los dos clásicos entre Nacional vs Peñarol por las finales de la Liga AUF Uruguaya

"Con base en la experiencia reciente acumulada, exhortamos a todos los clubes afiliados a que, en ocasión de disputar partidos frente a nuestra Institución, se abstengan de habilitar la venta de entradas generales, tanto para parcialidades locales como visitantes, ya que ello compromete la efectividad de las medidas de control adoptadas para el ingreso al espectáculo", dijo Peñarol en el comunicado.

El viernes pasado, Peñarol recibió su primer castigo en la temporada 2025-2026: el partido suspendido contra Hebraica Macabi se le dio por perdido, se lo multó con 6.000 unidades indexadas ($ 38.464) y además lo castigó con dos nuevos partidos a puertas cerradas para sus hinchas.

Peñarol ya tuvo que jugar en el arranque del torneo contra Malvín, Cordón, Aguada y Defensor Sporting sin sus hinchas en el Palacio Peñarol y terminará de cumplir los seis partidos ante Urunday Universitario, en la última fecha de la primera rueda, y contra Nacional, en la primera etapa de la segunda rueda.

Con los dos partidos adicionales que Peñarol recibió el viernes pasado, tampoco podrá tener hinchas ante Unión Atlética y Hebraica Macabi. Recién contra Welcome podrán volver los parciales aurinegros.

"Peñarol ha resuelto que, en todos sus partidos como local, el acceso se limitará exclusivamente a personas habilitadas en un padrón previamente confeccionado por el club, integrado por socios específicamente adheridos al régimen de básquetbol. Este padrón será puesto a disposición del sistema de venta correspondiente con la debida antelación", comunicó Peñarol.

"De igual modo, exhortamos a que cuando Peñarol actúe en calidad de visitante, los clubes locales adopten medidas similares, permitiendo el acceso únicamente a compradores habituales o registrados, evitando la venta indiscriminada de entradas generales. La experiencia ha demostrado que este tipo de entradas constituye una vía por la cual pueden ingresar personas ajenas a ambas parcialidades, afectando el normal desarrollo del evento y aumentando riesgos innecesarios", se agregó.

"Finalmente, dejamos expresa constancia de que el Club Atlético Peñarol no puede asumir responsabilidad alguna por la eventual inobservancia de estas recomendaciones por parte de otras instituciones. Contamos con una estructura de seguridad profesional, con planificación, recursos y costos específicos, orientada a garantizar un entorno adecuado para el desarrollo de los eventos deportivos. Resulta preocupante que ciertos clubes, que reducen o directamente omiten inversiones en este rubro esencial, busquen obtener un rédito económico a través de la venta masiva de entradas generales, en perjuicio de las condiciones de seguridad del evento. Esta práctica, lejos de contribuir al desarrollo del básquetbol, pone en riesgo a los protagonistas y al público en general", dijo.

"Consideramos fundamental coordinar criterios entre las instituciones para preservar el orden y fortalecer el espectáculo, quedando a disposición para colaborar en su implementación y evaluación conjunta", concluyó.

Según se informó a Referí desde la dirigencia del básquetbol del club, Peñarol ya tenía decidido en julio venderle solamente entradas este año a los socios de la rama básquetbol. Era algo que estaba consensuado incluso con el presidente Ignacio Ruglio.

Esa decisión se adoptó luego del pésimo comportamiento que tuvieron los hinchas en el quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final contra Defensor Sporting donde se terminó perdiendo, en el Palacio Peñarol, 3-2 tras arrancar 2-0 arriba en la llave.

Hinchas de Peñarol agredieron violentamente a jugadores y oficiales de Defensor Sporting con lanzamiento de diferentes proyectiles.

Eso le costó al club tener que arrancar esta temporada con -2 puntos y seis cierres de cancha para sus parciales.

El fallo contra Hebraica Macabi, donde se entiende en la interna que la culpa no fue completamente de la barra sino que hubo un exceso en la actuación de la Policía (el fallo del Tribunal de Penas de la FUBB, no lo entendió así y castigó a Peñarol), precipitó la adopción definitiva y el anuncio de la medida.

Para el partido de este lunes ante Biguá, Peñarol ya solicitó restringir la venta de entradas generales recordando que Tickantel tiene un padrón solo para socios del básquetbol.

"Entendemos que esas restricciones son medidas que también favorecen a clubes que pueden verse perjudicados al abrir la venta de entradas generales y es algo que trataremos en el próximo consejo de liga", dijeron a Referí desde el club.

Acuerdo estratégico con BasquetPass

Peñarol y BasquetPass, dueño de los derechos de streaming de la Liga Uruguaya, acordaron ofrecer beneficios exclusivos a todos los socios aurinegros.

"Si sos Socio Oro, Socio Platinum o Socio Camiseta, podés solicitar tu código de acceso para ver todos los partidos de la LUB gratis por tres meses. Los Socios Oro y Socios Carbón acceden a un 20% de descuento exclusivo al contratar su plan. Solicitá tu código al mail: [email protected] y disfrutá de todos los partidos. El horario para la solicitud y envío de códigos es de lunes a viernes de 10 a 18 horas dentro del horario de Atención al Socio", comunicó Peñarol a través de su cuenta de X.