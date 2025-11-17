El compromiso que reafirmó Uruguay en el acto de conmemoración del 80º aniversario de la FAO

" Uruguay seguirá impulsando una agenda regional centrada en la nutrición, el desarrollo rural y la resiliencia climática" , expresó el canciller Mario Lubetkin , uno de los oradores en el acto de conmemoración del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Día Mundial de la Alimentación .

El acto, desarrollado en el anfiteatro de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó el viernes 14 de noviembre.

Desde la representación de la FAO en Uruguay se informó a El Observador que participaron autoridades nacionales, socios estratégicos, colegas del sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, integrantes de la FAO y público general, para celebrar el mencionado aniversario y reconocer el camino compartido entre Uruguay y la FAO en materia de alimentación, agricultura y desarrollo rural sostenible.

La actividad comenzó con la proyección del mensaje del Director General de la FAO, QU Dongyu. Posteriormente, intervinieron el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Matías Carámbula; y el representante a.i. de la FAO en Uruguay, Pablo Rabczuk, quienes compartieron perspectivas sobre el multilateralismo y la agenda agroalimentaria del país.

Los mensajes de Lubetkin, Carámbula y Rabczuk

Lubetkin enfatizó la necesidad de seguir impulsando la acción colectiva para enfrentar los desafíos del hambre y del clima: "La seguridad alimentaria no se logra solo produciendo más, sino produciendo mejor. Transformar los sistemas agroalimentarios implica integrar las dimensiones económicas, sociales y ambientales (...) Uruguay seguirá impulsando una agenda regional centrada en la nutrición, el desarrollo rural y la resiliencia climática".

Carámbula destacó el aporte de la FAO en la lucha contra el hambre y en la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios.

También se refirió a las iniciativas en las que el MGAP trabaja con el apoyo técnico de la FAO, que han constituido aportes valiosos a los temas tratados, se destacó.

Rabczuk remarcó el compromiso de Uruguay con el multilateralismo y afirmó que la FAO continuará trabajando junto al gobierno uruguayo para garantizar el derecho a la alimentación y en la transformación sostenible de los sistemas agroalimentarios: "Celebramos estos 80 años de historia compartida no solamente como un hito institucional, sino como una historia de cooperación, confianza y resultados concretos".

Posteriormente, se presentaron dos videos que aportaron a lo dialogado: uno sobre la participación de Uruguay en el Foro Mundial de la Alimentación y en la conmemoración internacional del Día Mundial de la Alimentación 2025, celebrados en la sede de la FAO en Roma, y otro que presenta los principales hitos de la FAO en sus 80 años.

El homenaje del Correo Uruguayo

La jornada culminó con la presentación de un sello del Correo Uruguayo en homenaje al 80º aniversario de la FAO.

El vicepresidente de la Administración Nacional de Correos, José Luis Pereira Simonelli, fue el encargado de presentar la iniciativa.

Para el matasellado de los primeros ejemplares, se invitó a dos instituciones, además de las ya presentes: el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), representado por la Directora del Instituto Nacional de Alimentación, Micaela Melgar; y el Ministerio de Salud Pública (MSP), representado por la Coordinadora del Programa Nacional de Nutrición, Ximena Moratorio.

Compromiso del país y de la FAO

La conmemoración nacional se sumó a las iniciativas realizadas en la sede de la FAO con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2025 y de su 80º aniversario, así como al Foro Mundial de la Alimentación, en las que Uruguay tuvo una participación destacada.

Dicha conmemoración reforzó el compromiso del país y de la FAO con la construcción de un futuro sostenible y con seguridad alimentaria para todas las personas.

El dato

La FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Su objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con 195 miembros - 194 países y la Unión Europea, la FAO trabaja en más de 130 países en todo el mundo.