Fidocar presentó la nueva Dongfeng Vigo, la SUV 100% eléctrica que llega para revolucionar el mercado automotriz

Dongfeng continúa fortaleciendo su presencia en Uruguay como referente en innovación y tecnología eléctrica. En esta oportunidad, la marca presentó oficialmente la nueva Vigo 100% eléctrica, una SUV que redefine su categoría con las mejores prestaciones del segmento, la mejor relación calidad-precio y el respaldo de Fidocar.

Participaron Stephen Jakter (Vicepresidente de Fidocar), Victoria Hernández (CEO de Fidocar), Marcelo Jelen (Gerente Comercial de Fidocar), Nicolás Morassi (Gerente de Marketing), Marcelo Kurlander (Gerente Comercial de Dongfeng), autoridades de Dongfeng China: Chen Gang (Director de vehículos de pasajeros en América Latina), Chen Ruidong y Chen Siyu (Gerentes comerciales), además de concesionarios, partners y medios de prensa.

Ofrece hasta 471 km de autonomía en ciclo CLTC, con carga rápida del 30 al 80% en solo 18 minutos en su versión E2+. La cabina destaca por su pantalla central de 12,8”, instrumental digital de 8,8” para mayor comodidad del conductor y un entorno tecnológico pensado para el confort. Su portón trasero de doble apertura, único en el segmento, facilita la carga y aporta versatilidad.

En su versión Plus, incorpora un paquete ADAS, con frenado autónomo (AEB), asistencia de carril (LKA), control crucero adaptativo (ACC) y cámara 360°, para una conducción más segura y relajada.

EO_FIDOCAR_VIGO-20

En su discurso sobre la llegada de la marca a Uruguay, Chen Gang (Director de vehículos de pasajeros en América Latina), afirmó “Consideramos que el mercado uruguayo es uno de los más dinámicos y con mayor visión de futuro en la región. El compromiso del gobierno con las energías renovables y la apertura de los consumidores hacia la movilidad eléctrica hacen de Uruguay un ejemplo estratégico de desarrollo sostenible en América Latina. Para Dongfeng, es tanto un terreno de prueba como un socio clave para impulsar el futuro del transporte limpio.”

EO_FIDOCAR_VIGO-16

Sobre el impacto que Fidocar espera de este modelo en un mercado tan dinámico, Marcelo Kurlander (Gerente comercial Dongfeng), comentó: “Para nosotros Vigo es lo que termina de completar la marca y la va ayudar a seguir afianzándose en Uruguay. Nammi tuvo y tiene un éxito muy notorio y Vigo creemos que será igual o superior aún." El mercado eléctrico sigue creciendo día a día y Vigo está en ese segmento de pleno auge. Sobre la proyección de ventas para este modelo, Kurlander afirmó: “Entendemos que venderemos en principio unas 150 unidades mensuales y con intensión que siga creciendo. Esta SUV tienen todo para lograr el éxito: diseño, espacio, autonomía y sobre todo, respaldo.”

Precio, garantía y respaldo.

La nueva Dongfeng Vigo ya está disponible en Uruguay de la mano de Fidocar, a un precio de lanzamiento desde USD 25.990, con una garantía del vehículo de 5 años o 150.000 km. y de 8 años o 200.000 km para la batería.

Quienes deseen conocer más sobre este modelo pueden visitar los showrooms de la marca en diferentes puntos del país o ingresar a dongfengmotors.uy para encontrar todos los detalles.