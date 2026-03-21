Díaz-Canel agradeció "tradicional apoyo del pueblo uruguayo a Cuba y a su Revolución" en reunión con Fernando Pereira

Una delegación del Frente Amplio , encabezada por su presidente Fernando Pereira , viajó a Cuba y se reunió con Miguel Díaz-Canel , tras el empeoramiento de las condiciones de vida en la isla por el "bloqueo" impuesto por los Estados Unidos .

El presidente cubano reiteró la disposición de entablar negociaciones con el gobierno de Donald Trump, en la medida que esto no suponga discutir el sistema político que rige desde 1959 , fecha en que la Revolución de Fidel Castro tomó el poder. "Los revolucionarios no nos rendimos , los revolucionarios somos optimistas", dijo Díaz-Canel a la delegación que llegó a La Habana con 20 toneladas de suministros.

Entre varias delegaciones que llegaron a Cuba en los últimos días, está una conformada por la coalición de izquierda uruguaya . Además de Fernando Pereira, también la integran el dirigente del MPP Heber Bouses , la exdiputada comunista Ana Olivera y el titular de los asuntos internacionales, Fernando Gambera , según había adelantado El Observador.

Los dirigentes se reunieron con Díaz-Canel en las últimas horas y volverán el próximo lunes por la noche. El presidente cubano afirmó que tuvo "un fraternal y solidario encuentro" con los frenteamplistas. "Agradecí el tradicional apoyo del pueblo uruguayo a Cuba y a su Revolución , especialmente en estos momentos de brutal recrudecimiento del bloqueo de EE.UU ", agregó en sus redes sociales.

Embed - Presidencia de Cuba on Instagram: "| En una jornada marcada por la solidaridad hacia la Revolución cubana, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se reunió con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de #Uruguay, y la delegación que le acompaña en el Convoy Nuestra América a #Cuba." View this post on Instagram

La delegación acompaña la llegada de la ayuda humanitaria –un avión desde Europa y dos barcos desde México– y concentrarán buena parte de su actividad en el Hotel Nacional de Cuba. Desde Uruguay también viajará el dirigente de Fenapes, José Olivera, en representación del PIT-CNT.

El secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio había declarado a mediados de febrero a El Observador que “ya no es momento como para que un partido como el Frente Amplio vuele por debajo del radar” y que “los partidos de izquierda tienen que empezar a mostrar los dientes” ante los embates de Trump.

También en los últimos días, se generaron protestas de cubanos contra las autoridades por falta de energía. Recientemente Díaz-Canel reconoció en cadena nacional la gravedad de la situación y admitió que el país no ha recibido suministros de combustible durante los últimos tres meses.

El petróleo importado cubría cerca de la mitad de las necesidades energéticas de Cuba. Sin embargo, el bloqueo impuesto por Washington DC tras la intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, sumado a la amenaza de imponer aranceles a cualquier país que suministre crudo a la isla, colocó a la economía nacional al borde del colapso.

Esta escasez crónica permeó en distintos niveles de la vida cotidiana: desde la interrupción del transporte público y el colapso de los servicios de urgencia hospitalaria hasta la crisis en la recolección de residuos y el sistema educativo.