EN VIVO: Conferencia de la Celac: Uruguay asume presidencia pro témpore

Este sábado se celebra en Bogotá la X Cumbre de la Celac, donde Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del bloque.

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El presidente Yamandú Orsi llegó a Colombia el viernes y se reunió con su par colombiano, Gustavo Petro, según informaron desde el gobierno uruguayo.

Antes de viajar, Orsi transfirió la Presidencia interina del Poder Ejecutivo a la vicepresidenta Carolina Cosse, quien quedará a cargo durante su ausencia.

El mandatario uruguayo tomará la palabra este sábado a las 17 horas, en el marco de la cumbre, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la región para debatir sobre cooperación e integración.