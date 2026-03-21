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EN VIVO: Conferencia de la Celac: Uruguay asume presidencia pro témpore

El presidente Yamandú Orsi hablará a las 17 horas; Uruguay asume la Presidencia pro témpore del bloque regional

21 de marzo de 2026 12:24 hs
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EFE

Este sábado se celebra en Bogotá la X Cumbre de la Celac, donde Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del bloque.

Antes de viajar, Orsi transfirió la Presidencia interina del Poder Ejecutivo a la vicepresidenta Carolina Cosse, quien quedará a cargo durante su ausencia.

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El mandatario uruguayo tomará la palabra este sábado a las 17 horas, en el marco de la cumbre, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la región para debatir sobre cooperación e integración.

Embed - X cumbre de Jefas y Jefes de Estado Celac - África

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