Túnel en 18 de Julio: Orsi se volverá a juntar con los intendentes de Montevideo y Canelones el próximo lunes

El presidente Yamandú Orsi volverá a juntarse con los intendentes Mario Bergara y Francisco Legnani , de Montevideo y Canelones respectivamente, para avanzar en la decisión respecto a la construcción de un túnel en 18 de Julio .

Así lo informó el mandatario en una conversación informal con periodistas en la que estuvo El Observador, luego de presentar junto al ministro de Trabajo, Juan Castillo, el proyecto de ley de empleo integral.

El nuevo plazo da tiempo a Bergara para traer estudios que sostengan la postura de que es posible hacer la reforma –y conseguir los mismos beneficios– sin hacer el soterramiento en 18 de Julio.

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El presidente Orsi había convocado a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, y a los intendentes a una reunión este jueves para avanzar en el escollo más grande que enfrenta hoy la reforma del transporte metropolitano: la obra de un túnel en 18 de Julio para que circulen de forma exclusiva ómnibus articulados.

La reunión, sin embargo, sí sirvió para ratificar el acuerdo que existe en el modo de transporte a utilizar –ómnibus eléctricos articulados con capacidad para unos 200 pasajeros–, las arterias a intervenir y también la obra necesaria en Tres Cruces, una especie de intercambiador de distintos niveles para que los ómnibus que lleguen desde las distintas vías hagan los trasbordos de pasajeros.

Para decidir no hacer el túnel, deberían darse las condiciones de sincronización de semáforos y organización de las líneas de ómnibus para que se consiga la reducción de los tiempos de viaje que asegura el soterramiento.

La ministra Etcheverry había manejado recientemente en una entrevista con TV Ciudad que la reducción del tiempo de circulación desde Plaza Independencia a Zonamérica bajaría de 72 minutos a 45, mientras que desde Plaza Independencia hasta El Pinar pasaría de 82 minutos a 52.