REFORMA DEL TRANSPORTE

Orsi anunció que reforma del transporte metropolitano estará operativa en 2029; obras comenzarán en 2027

"El objetivo es reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores", dijo el mandatario ante la Asamblea General

2 de marzo 2026 - 19:42hs
Render del intercambiador proyectado en Tres Cruces

Render del intercambiador proyectado en Tres Cruces

Foto: Render en documento del BID

"Las obras comenzarán en 2027 y proyectamos que el sistema esté operativo en 2029. Para ello contamos con líneas de crédito del BID y la CAF. El objetivo es reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores", dijo durante su rendición de cuentas ante los legisladores.

El mandatario reiteró que el principal cambio estará en la creación de "dos ejes troncales de alta frecuencia Camino Maldonado–Ciudad Vieja y Ciudad de la Costa–Ciudad Vieja". No se refirió al punto sobre el que aún hay incertidumbre: si se construirá o no un túnel -y de qué extensión- sobre la Avenida 18 de Julio.

Además, la reforma prevé la construcción de un estación intercambiadora de tres niveles en Tres Cruces.

Para realizar la obra el gobierno cuenta con dos préstamos aprobados: uno del BID con un límite de hasta US$ 500 millones y otro de la CAF por hasta US$ 300 millones. Aún no está claro cuánto costará la obra, pero un informe de mediados de 2025 de la Facultad de Arquitectura indicó que demandaría al menos US$ 590 millones.

Se espera que en las próximas semanas se defina qué ocurrirá en 18 de Julio y se den a conocer los detalles finales del proyecto. Luego, comenzará el tiempo de los pliegos y licitaciones y, según estimó el intendente Mario Bergara días atrás, las obras comenzarían sobre mediados del año próximo.

