Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

Alternatus Uruguay rescató a una serpiente yarará (Bothrops pubescens) que fue encontrada dentro de un baño en una casa de la localidad de Punta Negra, en el departamento de Maldonado.
El hecho fue registrado en video y posteriormente compartido en redes sociales por la organización animalista.
En el mismo se muestra al encargado de Alternatus, Ignacio Etchandy, retirar al animal que se encontraba escondido detrás de un tarro.
En el video reveló, además, que la yarará rescatada se trataba de un espécimen maduro de más de tres años. "Esta actividad la realizan profesionales luego de evaluar que efectivamente se trata de una situación de riesgo", agrega la publicación.
Alternatus Uruguay es una organización que se encarga del rescate y cuidado de reptiles en Maldonado.
Tiempo atrás, el responsable de Alternatus explicó a El Observador que la yarará es "una de las cuatro especies de serpientes venenosas con veneno especialmente mortal".
Su rescate continuó busca evitar accidentes para los vecinos y también "cuidar la fauna" y las especies nativas del país.
Reptiles en baños de Uruguay
No es la primera vez que se encuentran serpientes u otras especies en baños en Uruguay. En febrero del año pasado y según informó este medio, una cría de lagarto overo (Salvator merianae) fue encontrada dentro de un inodoro de una casa ubicada en Kiyú, departamento de San José.
De acuerdo a lo explicado por la organización en su momento, el reptil "seguramente llegó ahí por la cañería".
Desde Alternatus Uruguay informaron en su momento que la aparición de este tipo de animales, como lagartos o serpientes en inodoros o en zonas urbanas, se debe a que estas especies han "resistido" la creciente urbanización que ha atravesado Uruguay.
En diálogo con El Observador, Ignacio Etchandy explicó que los "desagües de los inodoros pasan por lo general por una cámara antes de llegar a un pozo séptico o al saneamiento. Entonces, cuándo los lagartos están buscando refugio, localizan esas cámaras y se meten por la tubería".
Ahora bien, no solo se encuentran lagartos, sino también serpientes u otras especies que están buscando "refugio".
"Hemos hecho rescates dentro de pozos sépticos, por ejemplo de culebras, y en tuberías de desagües también hemos encontrado algunas culebras como la culebra de collar y la falsa coral", contó Etchandy.
Según explicó el especialista, esto no se trata de un "fenómeno nuevo" donde hay "más animales", sino que la pérdida del hábitat de estas especies, hace que "se junten más con la gente".