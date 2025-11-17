Encontraron una pequeña comadreja en un liceo de Piriápolis: "Tiene mucha fuerza", celebra Alternatus Uruguay

Alternatus Uruguay llevó adelante un nuevo rescate, esta vez de una pequeña comadreja overa (Didelphis poecilotes) que fue encontrada en el liceo de Piriápolis . La organización compartió un video del hecho y brindo detalles del estado del animal.

La comadreja fue localizada por personal del liceo, que la encontró atrás de un armario en la adscripción del centro .

Tras dar cuenta de su presencia, avisaron a Alternatus, quienes se dirigieron al lugar para el rescate .

En un video compartido en Instagram se ve al responsable del centro, Ignacio Etchandy, retirando al animal y llevándoselo en una jaula .

Luego, en una nueva publicación, la organización compartió detalles del estado de la comadreja, a la cual decidieron "rehabilitar", pese a no dedicarse al cuidado de la especie.

"Asumimos la responsabilidad de alimentarla y entrenarla para que esté apta para la vida silvestre. Esta especie debe contar con más de 500 gramos para su vuelta a la naturaleza, por suerte parece que eso le va a llevar poco tiempo", explicaron.

El animal, explicaron, llegó al centro de Alternatus pesando "apenas" 115 gramos y, tras algunos días, ya está pesando 280. "Tiene mucha fuerza", afirman.

