Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / MALDONADO

Encontraron una pequeña comadreja en un liceo de Piriápolis: "Tiene mucha fuerza", celebra Alternatus Uruguay

La comadreja fue localizada por personal del liceo, que la encontró atrás de un armario en la adscripción del centro

17 de noviembre 2025 - 12:46hs
Comadreja
Captura de videos de Alternatus Uruguay
Instagram: Alternatus Uruguay

Alternatus Uruguay llevó adelante un nuevo rescate, esta vez de una pequeña comadreja overa (Didelphis poecilotes) que fue encontrada en el liceo de Piriápolis. La organización compartió un video del hecho y brindo detalles del estado del animal.

La comadreja fue localizada por personal del liceo, que la encontró atrás de un armario en la adscripción del centro.

Tras dar cuenta de su presencia, avisaron a Alternatus, quienes se dirigieron al lugar para el rescate.

Más noticias
Alternatus Uruguay﻿ liberó a una tortuga
TORTUGA

Video: Alternatus Uruguay liberó a una tortuga morrocoyo "gigante" que fue encontrada cruzando una ruta

Sede de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)
VIVIENDA

ANV: gobierno firmó decreto que permite a deudores en UR regularizar su situación para acceder a beneficios

En un video compartido en Instagram se ve al responsable del centro, Ignacio Etchandy, retirando al animal y llevándoselo en una jaula.

Luego, en una nueva publicación, la organización compartió detalles del estado de la comadreja, a la cual decidieron "rehabilitar", pese a no dedicarse al cuidado de la especie.

"Asumimos la responsabilidad de alimentarla y entrenarla para que esté apta para la vida silvestre. Esta especie debe contar con más de 500 gramos para su vuelta a la naturaleza, por suerte parece que eso le va a llevar poco tiempo", explicaron.

El animal, explicaron, llegó al centro de Alternatus pesando "apenas" 115 gramos y, tras algunos días, ya está pesando 280. "Tiene mucha fuerza", afirman.

Temas:

comadreja Alternatus Uruguay Piriápolis

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool 1-2 Peñarol lo dio vuelta en el alargue, ganó la semifinal y jugará dos clásicos ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Antonio Romano, director de Políticas Educativas de ANEP.
ENTREVISTA

Antonio Romano, director de Políticas Educativas de la ANEP: "Hay que eliminar los exámenes de la educación obligatoria"

César Montes encaró a Maximiliano Araújo en el partido de fecha FIFA entre México y Uruguay
AMISTOSO

César Montes, capitán de México, explicó por qué encaró a Maximiliano Araújo de Uruguay, y habló del penal que le cometió y de "las patadas, ese sello uruguayo"

Sorpresa por el avión que pasó a escasos metros de la ruta para aterrizar en el aeropuerto de Carrasco: el por qué de la maniobra
VIDEO

Sorpresa por el avión que pasó a escasos metros de la ruta para aterrizar en el aeropuerto de Carrasco: el por qué de la maniobra

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos