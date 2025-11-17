"No reaccionaba": el relato de una madre sobre el ahogo de su bebé y al agradecimiento a la Policía por su labor

Una bebé de 21 días estuvo a punto de morir este viernes en Río Negro , pero fue salvada por efectivos policiales del departamento. Su madre , María Mesa, habló con los medios y relató como vivió la situación .

En diálogo con el medio local Impacto Noticias, la mujer contó que además de la situación del viernes, la bebé sufrió otro instante complicado el sábado 11, tras un episodio de vómitos donde comenzó a ahogarse .

Ante la situación, la madre acudió rápidamente a la comisaría solicitando ayuda inmediata. La situación se repitió el viernes pasado, cuando nuevamente la bebé empezó a asfixiarse con el vómito .

MEDIO AMBIENTE Con recuerdo a las "papeleras", cientos de argentinos se manifestaron contra la planta de hidrógeno verde

En esa ocasión, según relató la madre, al levantar a su bebé para hacerle "provecho" , se dio cuenta de que "no reaccionaba" y que tenía el "vómito trancado" .

"Por eso corrimos a la seccional", contó y explicó que los oficiales se encargaron de brindarle los primeros auxilios para estabilizarla antes de trasladarla al hospital.

La bebé fue dada de alta este lunes luego de recibir atención en el CTI del Hospital de Paysandú. Los médicos diagnosticaron que, a pesar del susto, la pequeña está sana, aunque se mencionó que podría estar sufriendo de un leve reflujo, lo cual podría ser la causa de los episodios de asfixia.

"Estoy agradecida con los policías actuantes y les hice una carta para reconocer el esfuerzo y atención", aseguró la madre.

La Jefatura de Policía de Río Negro realizará un acto de reconocimiento a los funcionarios que participaron del salvataje a la menor, informó el consignado medio.