Ministro apuntó a encarcelamiento de líderes de bandas y dominio policial en cárceles como motivos del atentado al INR

La nota que dejaron los delincuentes que atentaron contra el INR

El ministro del Interior, Carlos Negro , apuntó a que uno de los motivos por los cuales se produjo el atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) –con una amenaza incluida a la directora Ana Juanche– se debe al encarcelamiento de líderes de bandas criminales y al " completo dominio " policial dentro de las cárceles .

La investigación, según dijo el ministro en rueda de prensa, viene siendo "exhaustiva" y las autoridades tienen "muy encaminado" el rumbo para aclarar la responsabilidad de los autores, "tanto materiales como intelectuales".

" Ya tenemos muy claros los motivos : cuando se encarcela a líderes de bandas criminales como está haciendo actualmente el Ministerio del Interior esto tiene un efecto prácticamente reflejo dentro de la cárcel ", afirmó Negro.

Y agregó: "Porque no solamente se encarcela a líderes de bandas, sino que además se los neutraliza dentro de la cárcel, donde el INR tiene el completo dominio de lo que está sucediendo ".

Sobre los detalles de la investigación, el exfiscal prefirió no ahondar, porque de la reserva depende el éxito de la operación.

También dijo que prefería no hablar de un avance del crimen organizado, con una mayor hostilidad hacia las instituciones y sus jerarcas, sino a los "pasos adelante" que está dando el ministerio en su combate.

"Prefiero mencionar que los que estamos dando pasos hacia adelante somos nosotros. Es el ministerio el que está dando pasos hacia adelante, creemos que vamos en un buen camino", dijo.

Conferencia Ministerio del Interior El ministro del Interior, Carlos Negro, el 28 de setiembre de 2025 en la conferencia de prensa en el Ministerio del Interior por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero Foto: Diego Lafalche / FocoUy

En la madrugada de este domingo delincuentes llegaron en moto a la sede del INR, en la Ciudad Vieja (en Cierro Largo entre Andes y Florida), y realizaron varios disparos contra el edificio. Además, tiraron una piedra recubierta en papel que cayó dentro del local.

El papel llevaba el mensaje: "Ojo x ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro". La nota estaba dirigida a la directora del INR, Juanche.

Por otra parte, Negro se refirió a la situación vinculada a los homicidios entre integrantes de bandas criminales.

Según el ministro, parte del "control" que está ejerciendo la Policía se ve reflejado en una baja de los homicidios motivados por esos conflictos.

"No nos olvidemos que desde el 1° de noviembre al 12 de noviembre prácticamente –o sin el prácticamente– no hubo homicidios cometidos a raíz del conflicto de bandas criminales en Montevideo", señaló.

"Esto es un dato muy fuerte que muestra que los operativos focalizados en Montevideo están dando resultados", dijo.