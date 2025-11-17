Finales de la Liga AUF Uruguaya: así será el sorteo en el que Nacional y Peñarol conocerán el orden de las localías para la definición del título

Nacional y Peñarol conocerán este lunes el orden de las localías de las finales de la Liga AUF Uruguaya con el sorteo que se realizará por la Mesa Ejecutiva de Primera división en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los carboneros accedieron a la definición tras ganarle este domingo a Liverpool por 2-1 en el Estadio Centenario la semifinal que enfrentó al campeón del Torneo Apertura, los negriazules, con el campeón del Torneo Clausura, los mirasoles.

Nacional, por su parte, llegó a las finales como ganador de la Tabla Anual.

Este lunes a las 18:00 horas, los bolilleros determinarán cuál de los dos grandes del futbol uruguayo será local en el primer partido y cuál será el anfitrión en el segundo juego, en el que se conocerá al campeón.

FÚTBOL URUGUAYO "¡Qué raro, siempre nos echan a uno!": la bronca de Sebastián Lentinelly, golero de Liverpool, al llegar al vestuario tras la derrota ante Peñarol en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

LIGA AUF URUGUAYA La semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Peñarol con una tribuna desierta, ¿cuántas entradas vendieron?

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, explicó a Referí cómo será el sorteo.

Para eso se utilizarán dos bolilleros.

En uno de ellos habrá dos bolillas con papeles con los nombres de Nacional y Peñarol.

En el otro habrá otras dos bolillas con papeles que indicarán local o visitante.

“Se sortea el primer partido, por ende el segundo sale del resultado del primero”, explicó Rivero.

Nacional y Peñarol quieren ser locales en sus estadios

Luego del sorteo, se definirán los detalles de los escenarios y hora de las finales, las que tienen fecha para el 23 y el 30 de noviembre.

Desde Nacional y Peñarol han manifestado la intención de ser locales en sus respectivos estadios, el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo, para las finales.

De ser así, en una definición nunca antes vista de un campeonato, los dos partidos serían sin hinchas visitantes.

También existe la posibilidad de que las finales se jueguen en el Centenario. El Ministerio del Interior, por razones de seguridad, sugerirá a ambos clubes que las finales se jueguen en el Estadio, para lo que habrá una reunión este lunes.