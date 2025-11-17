La foto de Marcelo Bielsa con los hijos de un campeón de América con la selección uruguaya que visitó al plantel celeste en México; mirá las imágenes

Egidio Arévalo Ríos junto a su excompañeros de Peñarol Sergio “Piojo” Pérez y Matías Pérez

Egidio Arévalo Ríos y su familia acompañaron a la selección uruguaya en México

La presencia de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en México, para el amistoso del pasado sábado en la ciudad de Torreón con empate 0-0 , tuvo la visita del ex jugador celeste Egidio Arévalo Ríos a la concentración del combinado.

“El Cacha”, quien está radicado en ese país, estuvo en el hotel de Uruguay acompañado por sus hijos con su actual pareja y saludó a los futbolistas.

“Feliz de poder compartir con mis niños el reencuentro con grandes amigos de la selección. Vamos Uruguay”, comentó Arévalo Ríos, campeón de la Copa América 2011, en su cuenta de Instagram.

El ex volante celeste compartió sus abrazos con José María Giménez y Nahitan Nández, dos de los tres jugadores del plantel con lo que llegó a jugar. El otro con el que compartió minutos fue Giorgian De Arrascaeta.

Además, se sacó una foto en la que también estuvieron Rodrigo Bentancur y Facundo Torres.

Otra de las fotos fue con el chef Aldo Cauteruccio, quien está en la celeste desde el ciclo Tabárez en el que formó parte el Cacha.

Sus hijos, por su parte, también se sacaron fotos con varios futbolistas y una especial junto a Marcelo Bielsa.

El Cacha también estuvo junto a su familia en el partido jugado en la cancha de Santos Laguna.

Y compartió una foto junto a su excompañeros de Peñarol, Matías Pérez, del Ejecutivo de la AUF, y Sergio “Piojo” Pérez, de la Mutual de Futbolistas Profesionales, quienes estuvieron en México.