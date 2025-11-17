La foto de Marcelo Bielsa con los hijos de un campeón de América con la selección uruguaya que visitó al plantel celeste en México; mirá las imágenes
“Feliz de poder compartir con mis niños el reencuentro con grandes amigos de la selección", comentó
17 de noviembre 2025 - 11:31hs
Marcelo Bielsa con los niños
Egidio Arévalo Ríos y su familia acompañaron a la selección uruguaya en México
Egidio Arévalo Ríos y Aldo Cauteruccio
Egidio Arévalo Ríos junto a su excompañeros de Peñarol Sergio “Piojo” Pérez y Matías Pérez
La presencia de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en México, para el amistoso del pasado sábado en la ciudad de Torreón con empate 0-0, tuvo la visita del ex jugador celeste Egidio Arévalo Ríos a la concentración del combinado.
“El Cacha”, quien está radicado en ese país, estuvo en el hotel de Uruguay acompañado por sus hijos con su actual pareja y saludó a los futbolistas.
“Feliz de poder compartir con mis niños el reencuentro con grandes amigos de la selección. Vamos Uruguay”, comentó Arévalo Ríos, campeón de la Copa América 2011, en su cuenta de Instagram.
El ex volante celeste compartió sus abrazos con José María Giménez y Nahitan Nández, dos de los tres jugadores del plantel con lo que llegó a jugar. El otro con el que compartió minutos fue Giorgian De Arrascaeta.