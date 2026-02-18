La fuerte autocrítica de Nahitan Nández por la goleada recibida por Uruguay ante Estados Unidos, y la charla íntima con Darwin Núñez por no poder jugar con Al-Hilal

Mientras la selección uruguaya ya piensa en los dos partidos de la fecha FIFA de marzo que se avecinan ante Inglaterra en Wembley y seguramente contra Argelia en Italia, Nahitan Nández habló este miércoles acerca de cómo se vivió la lacertante goleada en contra ante Estados Unidos por 5-1, y la situación actual de Darwin Núñez.

El último partido de los dirigidos por Marcelo Bielsa fue el pasado 18 de noviembre en Tampa, hace justamente tres meses, y allí, la celeste fue un desastre cayendo en todos los aspectos futbolísticos, más allá de esa goleada recibida.

"Sabemos que estamos en deuda con la gente. Fue una imagen lamentable, no estábamos adentro de la cancha, y nos comimos una goleada en el último partido. Estamos en deuda con nosotros mismos. Tenemos la oportunidad de cambiar las sensaciones en los partidos que se vienen. Si algo sabe Uruguay, es dar la cara en los partidos duros" “Fue una imagen lamentable, nos comimos una goleada", dijo Nández en El Espectador Deportes.

Y agregó con gran autocrítica: "Quiero pedir disculpas públicamente porque no estuvimos a la altura en los últimos partidos".

También habló del clima interno entre los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa.

"Las diferencias que tuvimos dentro de la selección, las hablamos. Si la gente que tomó la decisión, piensa que tener un intermediario va a ser positivo, hay que darle para adelante. Hay que dejar un mensaje: el Mundial es una oportunidad hermosa y hay que estar positivos", sostuvo.

Y prosiguió: "Después del partido (contra Estados Unidos), no volvimos a hablar con el cuerpo técnico. Sí tuvimos una charla entre nosotros, los jugadores porque éramos los principales culpables de todo esto. Fue una de las últimas charlas a fines de noviembre".

La charla con Darwin Núñez

Darwin Núñez atraviesa un complicado momento en su club, Al-Hilal de Arabia Saudita, el que lo sacó de la lista para jugar en la competencia local, la Saudi Pro League, el pasado miércoles, luego de contratar a Karim Benzema.

Esto le impide jugar por ese torneo y solo lo deja poder alternar en compromisos de la Champions League de Asia, por la que jugó el lunes pasado y anotó los dos goles en la victoria 2-1 ante Al-Whada, de Emiratos Árabes Unidos, más allá de que estaban clasificados a los octavos de final.

No obstante y como informó Referí, de ahora en adelante y siempre y cuando su club vaya clasificando hasta la final del certamen, podrá jugar solamente cinco partidos hasta el Mundial 2026, lo cual es un grave problema para Marcelo Bielsa y la selección uruguaya.

20260216 Darwin Núñez Al Hilal gol a Al Wahda por la Liga de Campeones de Asia Champions. Foto: @Alhilal_FC Darwin Núñez Foto: @Alhilal_FC

"Hablo seguido con Darwin (Núñez). Nos parecía raro que (Karim) Benzema pasara de un equipo al otro en un día. Acá (en Arabia Saudita) el mercado es complejo, puede cambiar de un día para el otro. Él no se lo esperaba. Al Hilal tiene 14 o 15 extranjeros y se puede jugar hasta con ocho", dijo Nández.

El futbolista de Al-Qadsiah y de la celeste, indicó: "Para él lo más importante es su familia y sus hijos están en el colegio. Darwin me dijo que estaba tranquilo, que su señora estaba cerca con él con sus hijos".

"Darwin le tiene que meter para adelante y no mirar para atrás. Ya lo está demostrando porque el otro día hizo dos goles cuando le tocó jugar", añadió Nández

Y terminó: "La familia es la que nos baja a tierra. Los hijos de Darwin y su señora están a gusto en su ciudad (en Arabia Saudita). Él va a trabajar y va a darle para adelante. Va a llegar bien para el Mundial".