La selección uruguaya confirmó su segundo rival para la fecha FIFA de marzo luego de enfrentar a Inglaterra

La celeste disputará un nuevo encuentro después de jugar en Wembley contra los dueños de casa

9 de febrero 2026 - 19:43hs
Marcelo Bielsa en la selección uruguaya 

@Uruguay

La selección uruguaya jugará el segundo partido de la fecha FIFA de marzo en Italia según confirmó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, tras su llegada de China, en donde estuvo acompañando a la comitiva del presidente de la República, Yamandú Orsi, y mantuvo reuniones por la remodelación del Estadio Centenario.

El encuentro contra los ingleses se jugará el próximo 27 de marzo a la hora 16.45.

Será el primer amistoso de la celeste contra una selección europea oficial desde noviembre de 2019, cuando venció a Hungría por 2-1 en Budapest.

En las últimas horas, Ignacio Alonso confirmó que el segundo de los partidos de la fecha FIFA de marzo, se jugará en Italia ante un rival africano.

El técnico Marcelo Bielsa había pedido expresamente la posibilidad de jugar justamente contra un adversario de África.

"Estamos entre dos rivales. Muy probablemente juguemos en Italia con un rival africano. Marruecos fue una posibilidad, pero está descartado", dijo Alonso en el Polideportivo de canal 12.

Según pudo saber Referí, el rival de Uruguay será la selección de Argelia, que también está clasificada al Mundial 2026, y la fecha, aún no confirmada, sería el 30 de marzo.

La celeste se enfrentó solo una vez contra este adversario y perdió 1-0. Fue el 12 de agosto de 2009 en un amistoso disputado en su capital, Argel.

