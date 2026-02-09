La dura respuesta de Evaristo González a Ignacio Ruglio por el posteo de sus títulos como presidente de Peñarol: "¡Qué bajo hemos caído!"

El consejero de Peñarol Evaristo González utilizó su cuenta de X para criticar con dureza la publicación que realizó el presidente Ignacio Ruglio a través de un estado de WhatsApp, reivindicando su gestión al frente del club para afirmar que es el presidente más ganador de títulos en el siglo XXI del fútbol uruguayo.

En el actual mandato de Ruglio, Peñarol ganó los Campeonatos Uruguayos 2021 y 2024, El presidente también contabilizó todos los títulos oficiales que se disputan en cada temporada. En ese caso, Peñarol ganó el Apertura 2023 y 2024, los Clausura 2021, 2024 y 2025, el Intermedio 2025, la Supercopa Uruguaya 2022 y 2026, la Copa AUF Uruguay 2025.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en enero de este año, donde rompió un silencio de largas semanas tras perder las finales de la Liga AUF Uruguaya del año pasado contra Nacional, Ruglio dijo que a Peñarol le decían el año pasado el "levanta copas" por haber ganado el Torneo Intermedio y luego la Copa AUF Uruguay.

Ese mismo concepto lo reiteró después en una entrevista radial, generando olas de críticas de sus propios hinchas.

Ruglio armó un ranking donde está igualado con títulos con el expresidente de Nacional Eduardo Ache, pero se puso primero por tener menos años como presidente del club.

Bajo el mandato de Ache, Nacional fue campeón uruguayo en 2001, 2002, 2005 (Uruguayo Especial jugado en un solo semestre), 2005-2006 y 2014-2015.

Es decir que durante su gestión Nacional salió cinco veces campeón uruguayo mientras que Ruglio lleva solo dos Uruguayos.

Los logros que Ruglio se arrogó generaron la inmediata crítica del consejero de la oposición Evaristo González quien dijo: "¡Qué tristeza! El presidente del campeón del siglo XX numera copas insignificantes para su Historia. Peñarol es Libertadores, es Campeonatos Uruguayos, es clásicos".

Y luego enumeró que la actual administración ganó dos Uruguayos sobre seis disputados, ganó cinco clásicos y perdió ocho sobre 25 jugados y protagonizó la peor presentación internacional de la historia del fútbol uruguayo, remitiéndose a la Copa Sudamericana de 2023 donde Peñarol no ganó puntos sobre 18 disputados en fase de grupos.

"¿Los logros?", se preguntó Evaritos quien cerró su posteo escribiendo con mayúsculas: "¡Qué bajo hemos caído!"