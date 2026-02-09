Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El insólito caso de Agustín Vera: Nacional lo contrató, Rómulo Otero se fue pero no tiene lugar y saldrá a préstamo

En los amistosos de verano jugó cuatro partidos, con un total de 115 minutos, pero en los encuentros oficiales no fue convocado por Jadson Viera y ahora se va a préstamo

9 de febrero 2026 - 13:48hs
Agustín Vera en Nacional

Agustín Vera en Nacional

El 1° de enero fue presentado como nuevo refuerzo de Nacional y este 9 de febrero está próximo a salir cedido a préstamo de los tricolores, al no tener lugar en el plantel de Jadson Viera y tras haber jugado partidos por Copa de la Liga AUF.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2006823769114017793&partner=&hide_thread=false

El 2 de enero firmó contrato y comenzó la pretemporada con el plantel principal, con el que jugó cuatro partidos.

El 13 de enero tuvo su debut como titular por la Copa de la Liga AUF frente a Deportivo Maldonado, con 67 minutos jugados en el equipo con mayoría de juveniles que empleó Viera en ese certamen.

Jadson Viera
NACIONAL

Jadson Viera y su análisis del triunfo de Nacional sobre Boston River: "El del segundo tiempo fue el equipo que todos queremos"

El difícil momento que vivió el ex Nacional Diego Herazo
ARGENTINA

El difícil momento que vivió el ex Nacional Diego Herazo al ser agredido por un hincha en el clásico Hurácan vs San Lorenzo; mirá el video

Agustín Vera en Nacional
Agustín Vera en Nacional

Agustín Vera en Nacional

Luego, el 17 de enero, ingresó como suplente en el partido ante Cerro Largo, jugó 21’ y marcó su penal en la tanda de la definición.

20260113 El debut de Christian Tabó en Deportivo Maldonado ante Nacional por la Copa de la Liga AUF
El debut de Christian Tabó en Deportivo Maldonado ante Agustín Vera de Nacional por la Copa de la Liga AUF

El debut de Christian Tabó en Deportivo Maldonado ante Agustín Vera de Nacional por la Copa de la Liga AUF

Su tercera presencia fue ante Progreso, el 22 de enero, también como suplente y con 19’, aunque esta vez le taparon el penal que decidió la serie para los de La Teja en la semifinal de la Copa de la Liga AUF.

El cuarto y último partido que jugó fue ante Deportes Concepción, en el que el DT utilizó a sus principales figuras y en el que jugó 8 minutos.

En total, en el verano jugó cuatro partidos con 115 minutos, un triunfo y tres empates.

El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado / Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Paolo Calione, Tomás Viera, Alex Frugone; Luciano González, Agustín Dos Santos, Agustín Vera; Rodrigo Martínez, Exequiel Mereles y Pavel Núñez
El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado

El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado

Con el comienzo de la actividad oficial, Vera no estuvo convocado para la final de la Supercopa Uruguaya ni en el partido ante Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura este domingo.

En Nacional ya venían manejando la posibilidad de que salga a préstamo, debido a que hay varios jugadores en su puesto, y este lunes Flavio Perchman confirmó que el juvenil será cedido por un año.

Vera tiene todo encaminado para sumarse a Albion, equipo que ascendió para esta temporada y donde se espera que sume partidos y minutos.

Temas:

Nacional jadson viera Agustín Vera

Seguí leyendo

Las más leídas

Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta
TORNEO APERTURA

Boston River 1-2 Nacional: con goles de Maxi Gómez y Tomás Verón Lupi, el tricolor debutó con triunfo en el Torneo Apertura

Martín Cáceres mostró cómo trabaja con la máquina de coser
URUGUAYOS

El Pelado Martín Cáceres debutó en Juventud de Las Piedras y mostró cómo trabaja con la máquina de coser; mirá el video

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

"Dato mata relato": los números que compartió Ignacio Ruglio, en los que se muestra como el presidente más ganador del siglo XXI en el fútbol uruguayo

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Peñarol puso la oferta sobre la mesa: el nombre que desvela a Diego Aguirre y al consejo directivo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos