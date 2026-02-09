El insólito caso de Agustín Vera: Nacional lo contrató, Rómulo Otero se fue pero no tiene lugar y saldrá a préstamo
En los amistosos de verano jugó cuatro partidos, con un total de 115 minutos, pero en los encuentros oficiales no fue convocado por Jadson Viera y ahora se va a préstamo
9 de febrero 2026 - 13:48hs
Agustín Vera en Nacional
El 1° de enero fue presentado como nuevo refuerzo de Nacional y este 9 de febrero está próximo a salir cedido a préstamo de los tricolores, al no tener lugar en el plantel de Jadson Viera y tras haber jugado partidos por Copa de la Liga AUF.
Luego, el 17 de enero, ingresó como suplente en el partido ante Cerro Largo, jugó 21’ y marcó su penal en la tanda de la definición.
Su tercera presencia fue ante Progreso, el 22 de enero, también como suplente y con 19’, aunque esta vez le taparon el penal que decidió la serie para los de La Teja en la semifinal de la Copa de la Liga AUF.
El cuarto y último partido que jugó fue ante Deportes Concepción, en el que el DT utilizó a sus principales figuras y en el que jugó 8 minutos.
En total, en el verano jugó cuatro partidos con 115 minutos, un triunfo y tres empates.
Con el comienzo de la actividad oficial, Vera no estuvo convocado para la final de la Supercopa Uruguaya ni en el partido ante Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura este domingo.
En Nacional ya venían manejando la posibilidad de que salga a préstamo, debido a que hay varios jugadores en su puesto, y este lunes Flavio Perchman confirmó que el juvenil será cedido por un año.
Vera tiene todo encaminado para sumarse a Albion, equipo que ascendió para esta temporada y donde se espera que sume partidos y minutos.