El insólito caso de Agustín Vera: Nacional lo contrató, Rómulo Otero se fue pero no tiene lugar y saldrá a préstamo

El 1° de enero fue presentado como nuevo refuerzo de Nacional y este 9 de febrero está próximo a salir cedido a préstamo de los tricolores, al no tener lugar en el plantel de Jadson Viera y tras haber jugado partidos por Copa de la Liga AUF.

Se trata de Agustín Vera, el extremo izquierdo de 22 años que llegó desde River Plate en condición de libre, si bien los darseneros mantuvieron el 20% de la ficha.

El 2 de enero firmó contrato y comenzó la pretemporada con el plantel principal, con el que jugó cuatro partidos.

El 13 de enero tuvo su debut como titular por la Copa de la Liga AUF frente a Deportivo Maldonado, con 67 minutos jugados en el equipo con mayoría de juveniles que empleó Viera en ese certamen.

Luego, el 17 de enero, ingresó como suplente en el partido ante Cerro Largo, jugó 21’ y marcó su penal en la tanda de la definición.

20260113 El debut de Christian Tabó en Deportivo Maldonado ante Nacional por la Copa de la Liga AUF El debut de Christian Tabó en Deportivo Maldonado ante Agustín Vera de Nacional por la Copa de la Liga AUF FOTO: @maldosad

Su tercera presencia fue ante Progreso, el 22 de enero, también como suplente y con 19’, aunque esta vez le taparon el penal que decidió la serie para los de La Teja en la semifinal de la Copa de la Liga AUF.

El cuarto y último partido que jugó fue ante Deportes Concepción, en el que el DT utilizó a sus principales figuras y en el que jugó 8 minutos.

En total, en el verano jugó cuatro partidos con 115 minutos, un triunfo y tres empates.

El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado / Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Paolo Calione, Tomás Viera, Alex Frugone; Luciano González, Agustín Dos Santos, Agustín Vera; Rodrigo Martínez, Exequiel Mereles y Pavel Núñez El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Con el comienzo de la actividad oficial, Vera no estuvo convocado para la final de la Supercopa Uruguaya ni en el partido ante Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura este domingo.

En Nacional ya venían manejando la posibilidad de que salga a préstamo, debido a que hay varios jugadores en su puesto, y este lunes Flavio Perchman confirmó que el juvenil será cedido por un año.

Vera tiene todo encaminado para sumarse a Albion, equipo que ascendió para esta temporada y donde se espera que sume partidos y minutos.