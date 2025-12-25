Nacional está cerca de cerrar la contratación de Agustín Vera, promesa de River Plate, y sigue a un argentino exfigura de Racing

Agustín Vera, volante ofensivo de River Plate , está cerca de convertirse en nuevo jugador de Nacional para la temporada de 2026, confirmaron distintas fuentes a Referí.

Tras una buena temporada personal en el darsenero , que descendió a la Segunda División Profesional , Vera atrajo las miradas de varios equipos del medio. El volante de 21 años, producto de la cantera de River, anotó tres goles y aportó cuatro asistencias en 33 partidos.

A pocos días del 2026, el equipo que está más cerca de llevarse al jugador es Nacional , según informó el periodista Valentín Canale y confirmaron fuentes de River Plate a Referí.

Vera no renovó contrato con River , por lo que comenzará el 2026 como jugador libre . Nacional se llevará al futbolista sin costo , pero no pondrá reparos a que el darsenero se quede con un 20% de la ficha del volante como pretende el club. Estos detalles se cerrarán en los próximos días.

Desde River indicaron que intentaron negociar una renovación del contrato de Vera desde agosto, pero no encontraron el visto bueno del representante del jugador, Sergio "Malaka" Martínez, quien entienden que "se portó mal" con la institución.

Según consignó Ovación, Martínez alega que River Plate no mostró mayores intenciones de renovar al futbolista después de su buena temporada, por lo que se decidió que lo mejor era no continuar en el club.

Nacional sigue a Tomás Verón Lupi, exfigura de Racing

Además de Vera, Nacional sigue los pasos de Tomás Verón Lupi, extremo derecho argentino de 25 años que actualmente pertenece al Grasshoppers de Suiza.

Verón Lupi es conocido en Uruguay por su paso por Racing, club en el que se destacó de 2022 a 2024. Con la "Escuelita" logró el ascenso a primera en 2022 y se fue a Europa tras convertir 16 goles y aportar nueve asistencias en 95 partidos.

En la temporada 2024/2025 el argentino jugó la mayoría de los partidos del club suizo, con 27 encuentros disputados y tres goles convertidos, pero perdió protagonismo en el último semestre: solo jugó seis partidos de los 22 que disputó el club, con 185 minutos en cancha.

Por otra parte, Nacional ya cerró el acuerdo para la contratación de Jhon Guzmán, volante de contención colombiano que llegará a préstamo al tricolor proveniente del Inter Palmira de su país, mismo club en el que jugaba Julián Millán.