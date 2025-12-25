Dólar
El mensaje de Ronald Araujo para los hinchas de la selección uruguaya en Navidad, en medio de sus días libres en Uruguay por su bajón anímico

El retorno de Ronald Araujo al Barcelona podría adelantarse varios días debido a la lesión de otro zaguero del club el pasado fin de semana

25 de diciembre 2025 - 12:16hs
Ronald Araujo en la selección uruguaya, en el partido ante Venezuela por Eliminatorias

FOTO: L. Carreño

La selección uruguaya publicó un mensaje de Navidad de Ronald Araujo, el zaguero del Barcelona que se encuentra en Uruguay en medio de las vacaciones que solicitó por el bajón anímico que sufrió semanas atrás.

Este jueves por la mañana, la cuenta oficial de la celeste posteó un video de Araujo en el que el futbolista, vestido con ropa de la selección, deseó "felices fiestas" para todos.

"Hola gente, soy Ronald, quería desearles unas felices fiestas, que pasen muy lindo junto a la familia, los amigos, que disfruten y que se cuiden mucho. ¡Arriba Uruguay!", expresó en el video.

Un día antes, la selección compartió otro video de Ronald en el que habló de su comida favorita en las fiestas. El zaguero afirmó que le gusta el "budín con ensalada de fruta" que le preparaba su madre, y remarcó que antes solo había "budín de frutas", pero ahora hay de "dulce de leche, chocolate" y le parecen "espectaculares".

Ronald Araujo tras el partido en Dortmund
URUGUAYOS

Se adelanta la fecha de regreso de Ronald Araujo a los entrenamientos de Barcelona tras su ausencia por un bajón anímico

Las fotos publicadas por Federico Valverde y Rodrigo Bentancur
URUGUAYOS

Así pasaron la Navidad los jugadores de la selección uruguaya: la foto familiar de Federico Valverde y las primeras fiestas del hijo de Giorgian de Arrrascaeta

¿Por qué podría adelantarse el retorno de Ronald Araujo al Barcelona?

Ronald Araujo está de vacaciones en Uruguay, donde entrena por su cuenta, luego de pedir días libres al Barcelona por un bajón anímico que sufrió.

El pasado fin de semana se informó que su regreso a los entrenamientos iba a ser luego de fin de año, para el 3 de enero. Sin embargo, desde Barcelona reportaron en los últimos días que el retorno se adelantará al 29 de diciembre, debido a una serie de lesiones que sufrió el club en zona defensiva.

Barcelona sufrió este fin de semana la baja del defensa Andreas Christensen, quien tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según anunció este domingo el club español.

La ausencia de Christensen deja al entrenador azulgrana Hansi Flick con solo dos centrales puros, Pau Cubarsí y Eric Garcia, aunque también puede jugar en esta posición el francés Jules Koundé, que habitualmente lo hace como lateral derecho.

Con el adelanto de su regreso, Araujo podría estar a la orden para el partido del 3 de enero ante Espanyol, cuando vuelva la actividad de LaLiga de España.

Temas:

Ronald Araujo selección uruguaya Navidad Uruguay Barcelona

