BARCELONA

La dura lesión de un zaguero de Barcelona que puede acelerar el regreso de Ronald Araujo a las canchas

La lesión de Andreas Christensen deja al entrenador azulgrana Hansi Flick con solo dos centrales puros

21 de diciembre 2025 - 11:52hs
Ronald Araujo ante Newcastle en su debut en la Champions League 2025/26

Foto: EFE

El defensa danés del Barcelona Andreas Christensen, compañero del uruguayo Ronald Araujo, sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, anunció este domingo el club español y según la prensa estará de baja varios meses.

"Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida fortuitamente tras un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado", señaló el Barça en un comunicado, sin precisar la posible duración de la ausencia del jugador.

El exdefensa del Chelsea, que se perdió prácticamente toda la pasada temporada debido a diferentes lesiones, no será operado y debería estar entre tres y cuatro meses fuera de competición, según la prensa catalana.

El internacional danés de 29 años se perderá salvo sorpresa la semifinal de los play-offs de clasificación para el Mundial de 2026 contra Macedonia del Norte en marzo.

Ronald Araujo en Nazareth
URUGUAYOS

La sonrisa de Ronald Araujo en Israel, en su viaje espiritual en el que se ha visto sorprendido por los fans; mirá el video

ronald araujo viajo a uruguay para pasar las fiestas, entrena en el complejo de la auf y hay una fecha estimada para su regreso a barcelona
URUGUAYOS

Ronald Araujo viajó a Uruguay para pasar las fiestas, entrena en el Complejo de la AUF y hay una fecha estimada para su regreso a Barcelona

Sin Araujo en la defensa

La ausencia de Christensen deja al entrenador azulgrana Hansi Flick con solo dos centrales puros, Pau Cubarsí y Eric Garcia, aunque también puede jugar en esta posición el francés Jules Koundé, que habitualmente lo hace como lateral derecho.

La baja de Christensen se suma a la retirada temporal del capitán blaugrana Ronald Araujo para preservar su salud mental, y a la salida del veterano Íñigo Martínez antes de la presente temporada, lo que podría empujar a la directiva azulgrana a intentar reforzarse en la inmediata ventana de fichajes.

Araujo está por estos días en Uruguay, entrenando por su cuenta, y medios españoles informaron que podría sumarse al plantel luego de las vacaciones de fin de año, en los primeros días de enero.

Luego de la fecha de este fin de semana previo a Navidad, LaLiga tendrá un receso y Barcelona volverá a jugar el 3 de enero ante Espanyol.

Con base en AFP

