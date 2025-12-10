La sonrisa de Ronald Araujo en Israel, en su viaje espiritual en el que se ha visto sorprendido por los fans; mirá el video

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco'.
La sonrisa de Ronald Araujo
En su llegada a Israel, Araujo se vio sorprendido por decenas de fans que lo esperaron y que se sacaron fotos y videos con él.
El riverense, con capucha y gorras, fue abordado por los jóvenes, quienes corearon su nombre.
Este miércoles se divulgaron fotos de Araujo en Nazareth y en las imágenes se lo ve sonriente.