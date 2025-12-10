La sonrisa de Ronald Araujo en Israel, en su viaje espiritual en el que se ha visto sorprendido por los fans; mirá el video

Ronald Araujo y los fans al llegar a Israel

El uruguayo Ronald Araujo , central de FC Barcelona y la selección de Marcelo Bielsa, de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas, viajó este martes a Tierra Santa para recuperarse mentalmente , según publicó el rotativo barcelonés 'Sport' y pudo confirmar EFE.

Araujo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén.

El central está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick.

El detonante fue su expulsión contra el Chelsea, en un partido de la Liga de Campeones.

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco'.

La sonrisa de Ronald Araujo

En su llegada a Israel, Araujo se vio sorprendido por decenas de fans que lo esperaron y que se sacaron fotos y videos con él.

Ronald Araujo en Nazareth Ronald Araujo en Nazareth

El riverense, con capucha y gorras, fue abordado por los jóvenes, quienes corearon su nombre.

Este miércoles se divulgaron fotos de Araujo en Nazareth y en las imágenes se lo ve sonriente.

