La sonrisa de Ronald Araujo en Israel, en su viaje espiritual en el que se ha visto sorprendido por los fans; mirá el video

En su llegada a Israel, Araujo se vio sorprendido por decenas de fans que lo esperaron y que se sacaron fotos y videos con él; mirá el video

10 de diciembre 2025 - 11:51hs

Ronald Araujo y los fans al llegar a Israel

Araujo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén.

Ronald Araujo al llegar a Israel
Ronald Araujo al llegar a Israel

Ronald Araujo al llegar a Israel

El central está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick.

El detonante fue su expulsión contra el Chelsea, en un partido de la Liga de Campeones.

Ronald Araujo
URUGUAYOS

El viaje espiritual de Ronald Araujo a Tel Aviv para superar el bajón anímico por el que se ha dado de baja en FC Barcelona

Diego Lugano habló sobre la salud de Ronald Araujo
URUGUAYOS

El deseo y las palabras de Diego Lugano para Ronald Araujo en medio de su recuperación de salud mental; mirá el video

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco'.

La sonrisa de Ronald Araujo

En su llegada a Israel, Araujo se vio sorprendido por decenas de fans que lo esperaron y que se sacaron fotos y videos con él.

Ronald Araujo en Nazareth
Ronald Araujo en Nazareth

Ronald Araujo en Nazareth

El riverense, con capucha y gorras, fue abordado por los jóvenes, quienes corearon su nombre.

Ronald Araujo en Nazareth
Ronald Araujo en Nazareth

Ronald Araujo en Nazareth

Este miércoles se divulgaron fotos de Araujo en Nazareth y en las imágenes se lo ve sonriente.

Con base en EFE

Temas:

Ronald Araujo Israel FC Barcelona Marcelo Bielsa

