PEÑAROL Y NACIONAL

Amenazaron de muerte a Maxi Silvera: su abogado negó contrato con Nacional y dijo que hay tres equipos interesados en el delantero de Peñarol

El jugador ya comunicó a Peñarol que no renovará su contrato, que culmina este 31 de diciembre, y Nacional es uno de los equipos que negocia para sumarlo en 2026

10 de diciembre 2025 - 14:01hs
Maximiliano Silvera de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy
El Observador | Joaquín Pisa

Por  Joaquín Pisa

Horacio González Mullin, abogado deportivo que asesora a Maximiliano Silvera, afirmó a Referí que el jugador y su equipo realizarán dos denuncias, una por amenazas que recibió en el medio de los rumores de su pase de Peñarol a Nacional, y otra por la difusión de chats falsos que indicaban que el delantero había firmado con el tricolor antes de las finales de la Liga AUF Uruguaya.

El especialista relató que el pasado lunes el jugador recibió varias amenazas por WhatsApp, vinculadas a su posible pase de Peñarol a Nacional. Incluso, una de estas amenazas habría llegado desde una cárcel.

Por esto, el equipo que asesora a Silvera, del que González es consultor independiente, se contactará con un abogado penalista para avanzar en una denuncia por amenazas.

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional desde Peñarol

Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí
FÚTBOLX100

Fútbolx100: así votaron, uno por uno, los 100 periodistas que participaron en la encuesta de Referí que coronó a Abel Hernández

El jugador ya comunicó a Peñarol que no renovará su contrato, que culmina este 31 de diciembre, y Nacional negocia con él para que llegue libre al tricolor en enero.

Este martes se difundieron chats falsos en los que Verónica Correa, asesora de Silvera, indicaba que el delantero había firmado un contrato con Nacional antes de las finales con Peñarol.

González Mullin desmintió esta información, y aseguró que el jugador no firmó ningún contrato. "Tiene contrato con Peñarol hasta el 31, y lo va a respetar", enfatizó, y agregó que esta difusión llevará a una segunda denuncia penal, que entiende será por un delito de difamación e injurias.

El abogado indicó que las negociaciones por el pase de Silvera siguen en pie, y no tienen a un único contendiente. Nacional es uno de los que continúa negociando, pero hay interés de equipos del exterior: Argentinos Juniors y Rosario Central también buscan adquirirlo para el 2026, y González detalló que el atacante tuvo algún "tanteo" desde el fútbol árabe.

Cuando el futbolista tome una decisión sobre su futuro, González Mullin pasará a jugar un rol importante, ya que asesorará a Silvera a la hora de firmar el contrato con su nuevo club.

El especialista indicó que "lo más importante" a la hora de revisar estos documentos es constatar que "se materialice lo acordado en las negociaciones", tanto el salario como los premios, las clausulas, las obligaciones y los derechos de imagen.

Temas:

Maximiliano Silvera Nacional Peñarol amenazas Difamación e injurias Liga AUF Uruguaya

