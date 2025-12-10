Corredora de bolsa informó al Banco Central que le suplantaron identidad en Argentina para estafar a clientes

La corredora de bolsa Puente informó el viernes 5 de este mes al Banco Central (BCU) que le habían suplantado la identidad en Argentina con el objetivo de defraudar clientes . Aclaró que la maniobra no afectó su situación en el mercado uruguayo .

La compañía comunicó el hecho relevante a la Superintendencia de Servicios Financieros tal como lo prevé la Recopilación de Normas del Mercado de Valores.

El texto indica que la empresa tomó conocimiento que Puente Hnos. (una entidad en Argentina que está relacionada con Puente y pertenece al grupo económico) detectó un esquema de “suplantación de identidad digital de naturaleza ilícita, cuyo objetivo sería defraudar a clientes de Puente Hnos. y a personas del público en general en ese país, mediante engaños artificiosos, estratagemas y manipulaciones informáticas para obtener su capital” .

La corredora dejó en claro que la situación no ha afectado a Puente, ni al mercado en Uruguay y añade que hasta el momento de la comunicación con el BCU no había recibido ninguna noticia de hechos similares a nivel local.

Además, detalló una serie de medidas que llevó adelante a partir de enterarse de la maniobra, como la realización de reportes en Estados Unidos informando acerca de la detección de dos dominios de internet que simulaban ser de Puente y agregó que uno de ellos ya no está disponible.

También radicó una denuncia penal ante la Unidad de Cibercrimen en Argentina e inició reclamos ante LinkedIn e Instagram solicitando la baja de los perfiles fraudulentos detectados en ambas redes sociales.

A su vez, la corredora informó al BCU que está alertando a clientes y al público en general sobre los hechos y expresó que ha reforzado controles internos y el monitoreo en entornos digitales para detectar cualquier situación que pueda estar relacionada con la situación que ocurrió en Argentina.