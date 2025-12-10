Sandra Lazo informó que renovación de la garantía presentada por Cardama es falsa: "Aumenta la suspicacia y la sospecha" sobre el astillero

A las 18:17 horas del 22 de octubre de este año, minutos antes de que comenzara la conferencia de prensa convocada por Presidencia para comunicar el inicio del proceso para rescindir el contrato con Cardama, el astillero español envió al correo oficial de la ministra Sandra Lazo la renovación de la garantía.

En esa conferencia, el presidente Yamandú Orsi, secundado por Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, secretario y prosecretario de la Presidencia, anunció que el Poder Ejecutivo había detectado que la empresa que Cardama había presentado como garantía inicialmente –Eurocommerce Bank– era una empresa “de papel” sin registros de actividad y por eso iniciaba ese proceso.

Sin embargo, la renovación enviada por Cardama (que ya llegaba fuera de plazo) era con la misma empresa.

“Unos minutos antes de la conferencia de prensa llega a la casilla, un correo oficial donde el señor Francisco Cardama nos envía la renovación del aval. Remitiendo la misma garantía a cargo de Eurcommerce Bank lo que lógicamente aumenta la sospecha y la suspicacia respecto del accionar de la propia la empresa constructora ”, dijo Lazo durante la interpelación que se está desarrollando por este tema en la Cámara de Senadores.

El documento tenía la “misma dirección, el mismo sello, la misma firma que las enviadas un año atrás con el agravante que Eurocommerce bank ahora está en proceso de disolución forzosa”, agregó Lazo.

La ministra recordó en sala que en la dirección que figuraba en la garantía (tanto en la inicial como en la renovación) funciona una empresa de servicios inmobiliarios que nada tiene que ver con Eurocommerce Bank.

Para “colmo de la desprolijidad y audacia”, agregó la ministra, la “la fecha estampada está literalmente mal” porque dice que la renovación fue emitida “el 26 de setiembre de 2024”.

A partir de estos elemetos, el Ministerio de Defensa le pidió al Ministerio del Interior que periciara el documento adjunto (un PDF) que venía en el correo electrónico de Cardama, tal como adelantó Búsqueda, y allí emergieron nuevos “indicios de su falsedad intrínseca”.

“Este nuevo documento que contiene en apariencia una firma autógrafa del señor Walsh, no es un documento físico digitalizado sino que su existencia es de carácter electrónico”, explicó Lazo.

Eso quiere decir, según la explicación de la ministra, que Walsh nunca pudo haber firmado físicamente dicho documento ya que su existencia es a partir de una elaboración electrónica de un documento PDF.

Pero, además, del análisis de las marcas de agua, el logo, el cuerpo y la firma del texto “denotan que no solo nunca fue un papel físico firmado sino que fue armado a partir de pedazos de otros archivos electrónicos”.