Policía y la Intendencia de Montevideo desmantelan cementerio de autos quemados en plaza de Boix y Merino

Efectivos de la Policía de Montevideo , en conjunto con funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IM) , llevan adelante este jueves y viernes tareas de limpieza y retiro de vehículos abandonados en una plaza de Malvín Norte .

Desde Interior apuntaron que dicha intervención tiene por objetivo "recuperar el espacio público para el uso de los vecinos y vecinas de la zona" , así como atender "diversas situaciones vinculadas a la ocupación indebida del espacio público" .

Los trabajos de los oficiales policiales y la comuna capitalina se llevan adelante específicamente en la Plaza Boix y Merino .

En rueda de prensa, el subjefe de la Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, dijo que aspiran a que la zona "deje de ser un espacio negro" y pase a ser "un espacio de todos" , donde los vecinos puedan "compartir" y "disfrutar" .

Tras esto, Rodríguez reveló que la IM tiene además la intención de "incrementar la presencia en este espacio público con distintos juegos para los vecinos y vecinas de la zona".

Hasta el momento y según explicó el jerarca, la comuna ha retirado "más de 15 vehículos" que por "distintas circunstancias" terminan siendo "incendiados" allí.

De acuerdo con Rodríguez, mediante estos trabajos buscan "no permitir más que esta plaza vuelva a ser un cementerio de autos quemados".

Desde la IM se refirió al tema el prosecretario de la comuna, Diego Olivera, que destacó la voluntad de "la enorme mayoría de las personas" que vienen en el barrio de "recuperar" dicho espacio público.

"Esta es una plaza que tiene que ser para la circulación del barrio y para la realización de deportes", subrayó Olivera.