La Policía investiga el hallazgo de restos óseos en edificio de Parque Batlle: ITF realiza pericias para determinar origen

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 11° Turno, que dispuso la derivación de los huesos al Instituto Técnico Forense (ITF)

9 de marzo 2026 - 9:49hs
Foto: Gastón Britos/FocoUy

La Policía de Montevideo investiga el hallazgo de restos óseos en un edificio de Parque Batlle, según informó la Jefatura de Policía de la capital en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

De acuerdo al parte oficial, los restos fueron encontrados este fin de semana en un edificio ubicado en la intersección de las calles Luis Ponce e Isabelino Bosch.

Hasta allí se dirigió un móvil policial y los funcionarios se entrevistaron con el denunciante, quien reveló que mientras estaba realizando algunos trabajos de albañilería junto a su hermano encontró "unos huesos que podrían ser de origen humano".

Ante esto, los efectivos verificaron lo expresado por el hombre y constataron la presencia de dichos restos, así como otros que estaban sobre el entrepiso del edificio.

Posteriormente, y según informó la Policía, encontraron "otros pequeños restos" mientras realizaban tareas de limpieza en el estacionamiento.

En el lugar de los hechos trabajó Policía Científica realizando el registro fotográfico y relevamiento de la escena.

El caso está en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 11° Turno, que dispuso la derivación de los huesos al Instituto Técnico Forense (ITF).

