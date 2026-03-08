Capturaron a un hombre de 28 años que estaba requerido por un homicidio en Plácido Ellauri: lo encontraron jugando a las cartas

En las últimas horas, la Policía de Montevideo logró capturar a un hombre de 28 años que estaba requerido por el homicidio de otro de 29 años en barrio Plácido Ellauri en febrero.

De acuerdo a lo informado por Telemundo (Canal 12), el buscado fue localizado en la puerta de un almacén en calles 23 de diciembre y Los Sauces .

Según el consignado medio, el hombre fue encontrado por efectivos del departamento de Homicidios mientras jugaba a las cartas. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía .

Marcelo Alejandro García Piñeyro , de 28 años, está vinculado a un homicidio ocurrido el 13 de febrero en el barrio Plácido Ellauri.

La víctima había sido un hombre de 29 años que fue encontrado en su día tirado en el suelo, sobre las calles Matilde Pacheco y Julio Da Rosa, con varias heridas de arma de fuego en todo el cuerpo.

Días atrás, el Ministerio del Interior había emitido un pedido de colaboración para dar con el paradero del hombre detenido y de otros dos delincuentes asociados al homicidio de un joven de 19 años en el Cerro.