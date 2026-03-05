Un hombre murió tras una pelea en el puerto de Punta del Este: fue encontrado en el agua con una herida en el pecho

Un hombre murió tras una pelea en el puerto Punta del Este

Un hombre murió luego de protagonizar una pelea en la escollera del puerto de Punta del Este este miércoles por la noche, según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

Próximo a las 22:30 horas, personal de Prefectura de la zona fue alertado del hecho y, al dirigirse al lugar, encontró a una persona flotando en el agua .

Ante esto, los efectivos retiraron al hombre de allí y procedieron a realizarle maniobras de RCP hasta la llegada del personal de emergencia, que constató la muerte de la víctima .

En diálogo con Cadena del Mar, el prefecto del Puerto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, reveló que el desenlace fatal tuvo lugar tras una discusión que derivó en pelea entre dos hombres que frecuentan normalmente la zona .

Tras esto, y por razones por establecer, ambos terminaron en el agua y uno de ellos se retiró de la zona por sus propios medios.

Según reveló Sorribas, la víctima fue encontrada con una herida punzante en el pecho.

Luego de varios trabajos, y en cooperación con la Policía, los efectivos lograron identificar y localizar al otro involucrado, quien fue detenido.

Finalmente, avisaron a las autoridades correspondientes y todas las actuaciones quedaron en manos de la Fiscalía.

Según aseguró Alejandro Pérez, los involucrados en la disputa fueron dos hombres que son "conocidos en el ámbito portuario".