/ Nacional / ROSARIO

Tribunal de Apelaciones confirmó condena de hombre que abusó sexualmente de su hija de siete años en Colonia

El caso se conoció luego de que la menor relatara a su madre situaciones que describió como “jugar a los novios”, lo que derivó en la denuncia penal

2 de marzo 2026 - 13:57hs
violencia-domestica-abuso-maltrato-ninos-menores-rechazo_20170901145122_960webp

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno confirmó la condena a un hombre por dos delitos de abuso sexual agravado cometidos contra su hija, que tenía siete años al momento de los hechos en Rosario, Colonia, confirmaron fuentes de Fiscalía General de la Nación.

La resolución ratificó la sentencia de primera instancia, que lo condenó a tres años y seis meses de penitenciaría como autor penalmente responsable. El caso fue investigado por la Fiscalía Departamental de Rosario, a cargo del fiscal departamental Hugo Pereira y el fiscal adscripto Andrés Pricoli.

Además de la pena principal, se dispuso la inhabilitación por diez años para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de menores o personas dependientes, así como la prohibición de desempeñar funciones en ámbitos educativos, de salud o cualquier actividad con trato directo con menores. También deberá pagar una reparación económica equivalente a 12 ingresos mensuales o 12 salarios mínimos, será inscripto en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales y se ordenó su incorporación al Registro Nacional de Huellas Genéticas.

Los abusos ocurrieron cuando la niña permanecía al cuidado de su padre en la vivienda donde residía junto a su pareja. El caso se conoció luego de que la menor relatara a su madre situaciones que describió como “jugar a los novios”, lo que derivó en la denuncia penal.

El fallo se basó principalmente en el testimonio de la víctima y en informes psicológicos y forenses que señalaron indicadores compatibles con abuso sexual. La Justicia destacó que el relato fue progresivo, sostenido en el tiempo y surgió en un contexto de angustia.

La defensa apeló la condena al cuestionar la valoración de la prueba, pero el Tribunal concluyó que el análisis realizado en primera instancia fue correcto y que la prueba permitió tener por acreditados los hechos. Por unanimidad, confirmó la sentencia y dejó firme la condena.

