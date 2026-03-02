El mensaje de Guillermo Varela dedicado a Matías Arezo por su gran momento en Peñarol y una picante indirecta a Maximiliano Silvera

El consejero de Peñarol Guillermo Varela le dedicó un mensaje a Matías Arezo, autor del gol con que el aurinegro venció a Nacional el domingo en el Gran Parque Central, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

En el mensaje, Varela reconoció el "amor" de Arezo por la camiseta de Peñarol e indirectamente le dejó un mensaje a Maximiliano Silvera que una vez terminado su contrato con el club, el pasado 31 de diciembre, pasó a jugar en Nacional.

"La camiseta de Peñarol tiene eso. Si la amás y respetás, te devuelve el doble en reconocimiento y cariño. Lo supo Matías Arezo cuando llegó y una vez más lo confirmó" , comenzó diciendo Varela en un posteo en X.

"Si la ninguneás o despreciás, sentirás el vacío del error de no haber entendido la grandeza de nuestros colores", dijo en una parte donde claramente alude al accionar de Silvera, pero sin mencionarlo.

También puede entenderse como un mensaje genérico porque muchos jugadores han cambiado de vereda a lo largo de la historia, pero el protagonista de este contexto es Silvera quien en sus dos primeros clásicos erró un gol increíble en cada uno.

"Y como siempre, el hincha sabe quién entiende a Peñarol", terminó diciendo.

Desde comienzos de año, la hinchada de Peñarol le ha reconocido a Arezo, en cada acción, en cada anuncio de su nombre como titular, en cada cambio y en cada gol, con un cariño muy especial.

En este 2026 se nota que por lejos es el jugador más querido por la hinchada.

El jugador dio mucho de sí para volver al club a mediados del año pasado y también para renovar su cesión de Gremio para esta temporada.

Además, demostró un enorme profesionalismo al presentarse a la temporada en gran estado físico pese a dar una ventaja de una semana sobre el resto de sus compañeros, ya que la renovación de su cesión se dilató un poco en el tiempo.

A la hora de jugar, Arezo se ganó rápidamente la titularidad porque Abel Hernández se lesionó de entrada y el entrenador optó primero por él antes que por Facundo Batista.

En el Torneo Apertura suma cuatro goles en cuatro partidos y es el máximo anotador del certamen.

A Nacional ya le anotó en tres ocasiones.

Este fue el mensaje completo que le dedicó Guillermo Varela.