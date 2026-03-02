El festejo a la distancia de Léo Coelho por el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico: "Papá por siempre"

El exzaguero de Peñarol , con pasado en Nacional, y quien fuera campeón uruguayo con ambos clubes grandes, celebró el triunfo clásico de los carboneros por 1-0 con gol de Matías Arezo de este domingo en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Apertura.

El brasileño se fue en agosto del año pasado de los aurinegros y dejó un gran recuerdo en el hincha carbonero, luego de arreglar un contrato importante con Amazonas, de la Serie B de Brasil.

Léo Coelho se fue de Peñarol llorando cuando se despidió de sus amigos y compañeros en Los Aromos, por las emociones vividas y luego de haber sido campeón uruguayo.

El pasado 8 de febrero, Léo Coelho conquistó su primer título con Amazonas de Brasil, al ganar el Campeonato Amazoense 2026 y además, como capitán, le tocó levantar la copa.

Peñarol le ganó bien a Nacional 1-0 este domingo aprovechando una de las tres oportunidades claras de gol que tuvo.

Luego de terminado el partido en el Gran Parque Central, en donde también supo jugar con la camiseta de Nacional junto a Luis Suárez en 2022, el futbolista subió a su cuenta de Instagram una foto.

En la misma aparece de espaldas cuando fue campeón con Peñarol y un gorro que dice "papá por siempre".

