Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El festejo a la distancia de Léo Coelho por el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico: "Papá por siempre"

El futbolista brasileño celebró desde su país, en donde fue campeón recientemente

2 de marzo 2026 - 15:27hs
Léo Coelho en Peñarol

Léo Coelho en Peñarol

El exzaguero de Peñarol, con pasado en Nacional, y quien fuera campeón uruguayo con ambos clubes grandes, celebró el triunfo clásico de los carboneros por 1-0 con gol de Matías Arezo de este domingo en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Apertura.

El brasileño se fue en agosto del año pasado de los aurinegros y dejó un gran recuerdo en el hincha carbonero, luego de arreglar un contrato importante con Amazonas, de la Serie B de Brasil.

Gastón Togni de Peñarol ante Maximiliano Silvera de Nacional por el Torneo Apertura
NACIONAL

Maximiliano Silvera desde que pasó de Peñarol a Nacional: cinco partidos, dos ante los aurinegros, sin goles; Maxi Gómez jugó cinco clásicos y tampoco anotó

Leonardo Fernández de Peñarol ante Lucas Rodríguez de Nacional por el Torneo Apertura
PEÑAROL

Nada mejor para Leonardo Fernández; en el triunfo clásico ante Nacional llegó a 100 partidos en Peñarol; mirá sus notables números

Peñarol le ganó bien a Nacional 1-0 este domingo aprovechando una de las tres oportunidades claras de gol que tuvo.

Luego de terminado el partido en el Gran Parque Central, en donde también supo jugar con la camiseta de Nacional junto a Luis Suárez en 2022, el futbolista subió a su cuenta de Instagram una foto.

En la misma aparece de espaldas cuando fue campeón con Peñarol y un gorro que dice "papá por siempre".

Aquí se puede ver su posteo:

coelho
L&eacute;o Coelho festej&oacute; desde Brasil el triunfo de Pe&ntilde;arol ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura con un gorro que dice "pap&aacute; por siempre"

Léo Coelho festejó desde Brasil el triunfo de Peñarol ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura con un gorro que dice "papá por siempre"

Temas:

Peñarol Nacional Léo Coelho Gran Parque Central Torneo Apertura clásico

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

Gastón Togni de Peñarol ante Camilo Cándido de Nacional por el Torneo Apertura
CLÁSICO

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Peñarol ante Nacional: los aurinegros son los nuevos líderes

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos