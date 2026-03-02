El festejo a la distancia de Léo Coelho por el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico: "Papá por siempre"
El futbolista brasileño celebró desde su país, en donde fue campeón recientemente
2 de marzo 2026 - 15:27hs
Léo Coelho en Peñarol
El exzaguero de Peñarol, con pasado en Nacional, y quien fuera campeón uruguayo con ambos clubes grandes, celebró el triunfo clásico de los carboneros por 1-0 con gol de Matías Arezo de este domingo en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Apertura.
El brasileño se fue en agosto del año pasado de los aurinegros y dejó un gran recuerdo en el hincha carbonero, luego de arreglar un contrato importante con Amazonas, de la Serie B de Brasil.