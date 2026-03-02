Dólar
PEÑAROL

El comentario de Mario Saralegui, ganador de todo con Peñarol, tras el triunfo clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Seis veces campeón uruguayo, obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental con los aurinegros, a los que dirigió en tres períodos distintos

2 de marzo 2026 - 16:02hs
Mario Saralegui en uno de sus períodos como técnico de Peñarol

L. Carreño

Peñarol derrotó de visitante 1-0 a Nacional este domingo en el Gran Parque Central con un gol de Matías Arezo -tras una gran asistencia de Leonardo Fernández- y se quedó con la punta del Torneo Apertura.

El clásico sirvió para dejar algunas estadísticas interesantes.

Washington Aguerre celebró el triunfo clásico de Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura
PEÑAROL

Washington Aguerre fue figura en Peñarol manejó el clásico con un estadio lleno en contra y rompió su maleficio contra Nacional

Léo Coelho en Peñarol
PEÑAROL

El festejo a la distancia de Léo Coelho por el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico: "Papá por siempre"

A su vez, demostró que desde que Maximiliano Silvera pasó de Peñarol a los tricolores, en sus seis partidos (cinco oficiales), aun no pudo anotar y perdió dos clásicos (uno por penales), mientras que su compañero de ofensiva, Maximiliano Gómez, en cinco clásicos, nunca pudo convertir.

El posteo de Mario Saralegui

Mario Saralegui es una figura consular en la historia de Peñarol. Fue seis veces campeón uruguayo, a la vez que obtuvo la Copa Libertadores con Peñarol y con River Plate de Argentina, y con los carboneros, ganó también la Copa Intercontinental, en su época de jugador.

La pasada semana volvió a dirigir, ya que se hizo cargo de Wanderers de Artigas, un club en el que también hizo historia, al ser, como entrenador, dos veces campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2003 y 2004.

Luego de ver el clásico desde su Artigas natal, Saralegui escribió un comentario en X (ex Twitter).

"Felicitaciones Peñarol, gran victoria", escribió el exfutbolista, quien también fue entrenador de los carboneros en tres pasajes distintos.

Aquí se puede ver el posteo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioMsaralegui/status/2028268382026346882?s=20&partner=&hide_thread=false

