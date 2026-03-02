El comentario de Mario Saralegui, ganador de todo con Peñarol, tras el triunfo clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Mario Saralegui en uno de sus períodos como técnico de Peñarol

Peñarol derrotó de visitante 1-0 a Nacional este domingo en el Gran Parque Central con un gol de Matías Arezo -tras una gran asistencia de Leonardo Fernández- y se quedó con la punta del Torneo Apertura.

Por un lado, Leonardo Fernández cumplió su partido número 100 desde que defiende la camiseta de Peñarol.

A su vez, demostró que desde que Maximiliano Silvera pasó de Peñarol a los tricolores, en sus seis partidos (cinco oficiales), aun no pudo anotar y perdió dos clásicos (uno por penales), mientras que su compañero de ofensiva, Maximiliano Gómez, en cinco clásicos, nunca pudo convertir.

El posteo de Mario Saralegui

Mario Saralegui es una figura consular en la historia de Peñarol. Fue seis veces campeón uruguayo, a la vez que obtuvo la Copa Libertadores con Peñarol y con River Plate de Argentina, y con los carboneros, ganó también la Copa Intercontinental, en su época de jugador.

La pasada semana volvió a dirigir, ya que se hizo cargo de Wanderers de Artigas, un club en el que también hizo historia, al ser, como entrenador, dos veces campeón de la Copa Nacional de Clubes de OFI 2003 y 2004.

Luego de ver el clásico desde su Artigas natal, Saralegui escribió un comentario en X (ex Twitter).

"Felicitaciones Peñarol, gran victoria", escribió el exfutbolista, quien también fue entrenador de los carboneros en tres pasajes distintos.

Aquí se puede ver el posteo: